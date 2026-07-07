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志願役人力成長5000人 加薪有助提升從軍意願

少子化衝擊 明年可徵人數恐跌破8萬人

提升女性進用比例 已達16.6％

針對國軍人力現況，國防部最新送交立法院的書面報告指出，統計今年6月與114年同期相比，志願役人力成長約5000餘人，顯示提升薪資待遇等政策，有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力提升已有顯著成效。另外，截至民國114年底，全軍編現比為80%。根據國防部統計，截至114年底，國軍全軍編現比為80%，其中志願役占77.3%，一年期義務役占2.7%。為穩定部隊基層戰力，國防部近年持續推動人性化管理、優化住用環境、放寬入營甄選條件及提高薪資待遇等措施。國防部分析，相關政策實施後，114年志願役人力較113年增加約3000餘人，114年留營率也較113年度提升5.2%，不適服人數則較113年度減少1652員；另統計115年6月與114年同期相比，志願役人力成長約5000餘人，顯示各項政策推動及薪資待遇提升，均有助於穩定青年從軍意願，國軍整體人力已有顯著提升。不過，國防部報告仍指出，受少子化影響，可徵役男自110年起呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數已跌破10萬人，116年研判將進一步降至7萬7000餘人，對國軍人力補充形成挑戰。國防部進一步指出，自113年1月1日起，義務役役期恢復為1年，役男完成入伍、駐地及基地等完整訓練後，可適時補充常備部隊戰力。未來則將依「科技取代人力」及「火力取代傳統兵力」方向，持續強化招募與留營、檢討調整薪資待遇、精進人才培育，並引進科技建軍轉型，以穩固國軍人力資源。此外，國防部也提到，國軍持續推動女性人力運用，自80年起逐步增加女性進用人力，100年女性進用比例為8.2%，迄今女性官兵服役人數占現員比例約16.6%，與美國17.7%、法國17%相近。目前除潛艦及救難艦受空間限制外，三軍所有職務均已開放女性官兵歷練，未來也將持續推動女性友善職場環境，吸引更多女性專業人士投入國軍。立法院外交及國防委員會8日將邀請國防部長顧立雄，就「少子化衝擊下國軍人力資源政策與未來因應規劃」進行專案報告並備詢，國防部也已將書面報告送交立委國會辦公室。