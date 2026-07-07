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巴威預測路徑「各國一致了」！從台灣北方海面經過

▲AI模式預測巴威颱風路徑，偏向在宮古島附近北轉，朝上海移動。（圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專）

簡單來說，各國預測路徑目前普遍認為，巴威可能大致通過石垣島附近，再經過台灣東北方、北方海面後趨向浙江。

▲目前傳統物理模式多預測巴威颱風將貼近台灣北部近岸，甚至通過台灣後往浙江前進。（圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專）

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