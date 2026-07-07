強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，目前傳統物理模式與AI模式持續呈現兩派預測，差異主要來自太平洋高壓強弱判斷不同，而各國官方預報一致採折衷路徑，巴威將從台灣北方海面經過再前往浙江。依現階段研判，巴威暴風圈將於周五晚間開始影響陸地，周六前都是風雨高峰，七級暴風圈可能涵蓋嘉義以北至宜花地區，其中雲林以北及宜蘭風雨最明顯。
巴威預測路徑「各國一致了」！從台灣北方海面經過
吳聖宇指出，截至6日，各模式仍維持兩大分群。包括ECMWF、GFS及AIGFS等傳統物理模式，預測巴威將貼近台灣北部近岸，甚至直接穿越台灣，再朝浙江沿海前進。另一派則以AIFS、AIFS（MEAN）及Google的FNV3等AI調整模式為主，預估颱風會在宮古島附近提早北轉，一路朝上海方向移動，距離台灣相對較遠。
至於WRF系列模式，包括WRFD、TWRF等，則落在兩派之間，預估巴威經過石垣島附近後，再沿台灣東北方及北方海域朝浙江前進，颱風中心與台灣本島大約維持120至150公里距離，也最接近中央氣象署晚間8時公布的官方路徑。
而目前各國官方主觀預報大多介於傳統模式與AI模式之間，雖稍有差異但大趨勢相同，最新路徑甚至略微向傳統物理模式靠攏，並未完全跟隨AI模式結果。簡單來說，各國預測路徑目前普遍認為，巴威可能大致通過石垣島附近，再經過台灣東北方、北方海面後趨向浙江。
巴威暴風圈最快周五晚觸陸！雲林以北、宜蘭風雨最劇烈
吳聖宇說明，依照中央氣象署目前預報，巴威七級暴風圈預估將於周五（10日）晚間開始接觸陸地，從周五晚間一路到周六白天，都將是全台風雨最強的時段，直到周六晚間暴風圈逐漸遠離，或因颱風減弱、暴風圈縮小後，風雨才會逐步趨緩。
目前預估七級暴風圈可能涵蓋嘉義以北、大台北、宜蘭及花蓮，十級暴風圈則主要維持在海面，邊緣可能掠過北海岸。
若依現有路徑發展，雲林以北、大台北及宜蘭將是風雨最劇烈的區域；嘉義以南則須留意外圍環流帶來一波波降雨及陣風；花東地區在颱風接近後轉為背風面，降雨有機會減少，但也要留意局部可能出現焚風現象。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇指出，截至6日，各模式仍維持兩大分群。包括ECMWF、GFS及AIGFS等傳統物理模式，預測巴威將貼近台灣北部近岸，甚至直接穿越台灣，再朝浙江沿海前進。另一派則以AIFS、AIFS（MEAN）及Google的FNV3等AI調整模式為主，預估颱風會在宮古島附近提早北轉，一路朝上海方向移動，距離台灣相對較遠。
而目前各國官方主觀預報大多介於傳統模式與AI模式之間，雖稍有差異但大趨勢相同，最新路徑甚至略微向傳統物理模式靠攏，並未完全跟隨AI模式結果。簡單來說，各國預測路徑目前普遍認為，巴威可能大致通過石垣島附近，再經過台灣東北方、北方海面後趨向浙江。
吳聖宇說明，依照中央氣象署目前預報，巴威七級暴風圈預估將於周五（10日）晚間開始接觸陸地，從周五晚間一路到周六白天，都將是全台風雨最強的時段，直到周六晚間暴風圈逐漸遠離，或因颱風減弱、暴風圈縮小後，風雨才會逐步趨緩。
目前預估七級暴風圈可能涵蓋嘉義以北、大台北、宜蘭及花蓮，十級暴風圈則主要維持在海面，邊緣可能掠過北海岸。
若依現有路徑發展，雲林以北、大台北及宜蘭將是風雨最劇烈的區域；嘉義以南則須留意外圍環流帶來一波波降雨及陣風；花東地區在颱風接近後轉為背風面，降雨有機會減少，但也要留意局部可能出現焚風現象。
更多「巴威颱風」相關新聞。