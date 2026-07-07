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球員名稱 國家代表隊 失利場數 C羅 (Cristiano Ronaldo) 葡萄牙 8場 孫興慜 (Son Heung-min) 南韓 8場 洪明甫 (Hong Myung-bo) 南韓 8場 馬修·萊基 (Mathew Leckie) 澳洲 8場 安東尼奧·卡巴哈爾 (Antonio Carbajal) 墨西哥 8場

▲C羅迎來了個人世界盃生涯的第8場敗仗。這項數據讓他並列成為世界盃歷史上輸球場次最多的球員。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃16強淘汰賽，葡萄牙在第91分鐘遭到西班牙中場梅里諾（Mikel Merino）絕殺，以0：1吞敗，無緣晉級8強。這場敗仗宣告了41歲葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃「最後一舞」黯然落幕，同時也讓他吞下個人在世界盃生涯的第8場敗仗，追平歷史紀錄，以極度尷尬的數據登頂世界盃「輸球王」。回顧C羅橫跨6屆的世界盃生涯，總計貢獻了11顆進球與2次助攻，最好成績為2006年德國世界盃的第4名。然而，根據殘酷的數據統計，C羅在世界盃16強及之後的淘汰賽階段，總計出戰了9場比賽，狂轟32次射門，卻留下令人難以置信的「0進球、0助攻」成績單。隨著對陣西班牙的失利，C羅迎來了個人世界盃生涯的第8場敗仗。這項數據讓他並列成為世界盃歷史上輸球場次最多的球員。世界盃個人失利場次排行榜：在對陣西班牙的生死戰中，踢滿全場90分鐘的C羅，雖然在場上努力拚搏，但實質貢獻有限。3次射门（2次射正），嘗試盤帶過人 0次；12次傳球（成功10次），關鍵傳球 1次；3次地面對抗勝出2次，空中對抗 0次，丟失球權 3次，搶斷與攔截皆為 0次，解圍 1次。儘管帶著略顯難堪的紀錄告別，C羅在賽後受訪時坦言對出局感到遺憾，但對自己的付出不留遺憾。「比賽勝負難料，西班牙最後的進球有點運氣成分，但這就是足球。我問心無愧地離開，因為我已經竭盡全力。」C羅表示：「在今天醒來時，我問心無愧。我為葡萄牙贏得了三座冠軍獎盃；在我之前，葡萄牙從未染指過任何冠軍。在我看來，2016年的歐洲盃冠軍和世界盃一樣重要。」針對自己在國家隊的未來，C羅明確表示這確實是他的最後一屆世界盃，但對於是否直接從國家隊退役，他表示不會在情緒激動時草率決定，將留出時間思考並陪伴家人。雖然葡萄牙總理蒙特內格羅（Luís Montenegro）賽後發聲力挺C羅，稱讚他是葡萄牙的巨大驕傲，期盼他未來能繼續為國貢獻；但葡萄牙國內媒體卻炮火猛烈。葡萄牙權威媒體《球報》記者撰文嚴厲批評，認為即將離任的總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martinez）讓葡萄牙變成了一支「被高估且膽怯」的球隊，並指責他在球隊落後時不願換上年輕前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos）是一場「恐怖秀」。該報導直言，葡萄牙足協與國家隊必須徹底結束C羅作為核心的周期，因為「他的自尊不允許自己成為替補，但他在場上能提供的貢獻已無法與過去相比。」隨著世界盃出局與馬丁內斯的辭職，外界盛傳葡萄牙名帥若熱·熱蘇斯（Jorge Jesus）即將接掌國家隊兵符。