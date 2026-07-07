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▲香蕉發文分享自己從經歷沒通告，到靠演講存百萬的人生故事。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑FB）

藝人香蕉（王俊傑）近年靠股市獲利，近期也常常分享對台股看法與經驗。而昨（6）日他突然發文表示在這2年靠演講存下100多萬，他透露以前曾經歷沒通告、下雨天無法表演時期，所以就算多賺也絕不亂開銷，並感慨表示：「能把年輕進步的過程變成動人的故事，這是意想不到的寶藏，每一個成長都有意義。」香蕉在昨日發文透露自己這2年靠演講，慢慢存了100多萬，「不是一夜之間，沒有大的起伏，是一場一場累積的。」香蕉表示自己知道賺錢辛苦，所以沒有因為邀約多而揮霍，「以前有沒通告的時候，也有下雨天無法表演的時候，沒有每天在過年，所以多賺的，絕不亂開銷。」他感恩的說，能夠靠表演賺到錢，都是老天爺賞飯吃，「因為這根本不是我本來的才能，完全沒有。」香蕉感慨表示，能把年輕的進步變成動人故事，都是意想不到的寶藏，並直呼每個成長都有意義，「所以挫折跟負面，我常常會先收納給自己，轉念後只呈現快樂跟動力，其餘都成為燃料就好。」他透露以前學跳舞是怕未來吃不飽、學口技怕面向太窄、上節目主持怕進步太少、做自媒體怕不自律，並從這些擔憂慢慢累積變經驗，「比起存到錢，存到這些累積，幫到能力更多。」他表示每天持續重複事情，雖然常常覺得無聊，但沒想到某天接到邀約，就全部在演講派上用場，從一年一場、到一年十幾場，「將肢體的表演、言語表達與邏輯呈現，每一段經歷竟然都能相關聯的串在一起。」他也提醒自己繼續找新動力燃燒，並正向表示：「只要不停累積，太陽總會再次升起。」超樂觀的心態，讓粉絲都大讚太勵志。