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中國解放軍的戰略核潛艦，6日中午12時01分，向太平洋相關公海海域，發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，儘管中國官方宣稱，此舉符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標，但仍引起日本、澳洲、紐西蘭等國不滿。有星媒引述專家分析，此次試射海基核飛彈，與2024年中國火箭軍試射的陸基核飛彈形成呼應，顯示中國欲以更全面的戰略核武力量，對美國及其盟友形成威懾。根據新加坡《聯合早報》報導，雖然中國並未揭露此次試射的具體飛彈型號，但研判應為「巨浪－3」，能運載包括核彈頭在內的多個彈頭，射程達1萬2000公里，美軍曾於2021年警告，「巨浪－3」可能使美國本土處於中國飛彈的射程範圍內。中國軍事評論員宋忠平向《聯合早報》指出，此次應是「巨浪－3」首次全程試射，它是中國海陸空「三位一體」戰略核能力裡的海基核力量，也是二次核反擊的中堅力量。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院的資深研究員黎良福認為，此次發射與2024年洲際飛彈試射形成呼應，解放軍欲證明自己具備在第一島鏈以外開展軍事行動的能力，而且是兼具陸基、海基的戰略能力。報導提到，自6月下旬以來，美國及盟友在西太平洋接連舉行聯合軍演，包含美日「堅毅之龍」演習、美日紐澳加的「勇敢之盾2026」、以及由美國主導的環太平洋軍演。中國則加強在西太平洋軍艦部署，頻繁穿越第一島鏈數個戰略水道，並與俄羅斯展開年度海上聯合演習。南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時也表示，此次試射是針對環太平洋軍演的回應，意在向美國還有介入南海事務的域外國家，展示中國維護自身安全利益的能力。台灣國防安全研究院的研究員沈明室則指出，中國這次透過「巨浪－3」展現攻擊美國本土的能力，以及對美國的核武威懾，在中國軍隊高壓反腐，導致外界頻頻猜測解放軍戰力受損的情況下，中國透過這種方式，試圖展現「軍隊核心仍具決策能力，作戰能力未受影響」。