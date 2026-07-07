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在行穿線上臨時上下乘客已違規

新竹警方證實收到檢舉將開罰至少300元

經濟部長龔明鑫與教育部長鄭英耀日前南下新竹，為民進黨籍新竹市長參選人莊競程站台造勢，2人座車卻遭民眾發現違規臨停在紅線及行人穿越道上，隨即在社群平Threads上踢爆並附上影片檢舉。新竹市警察局第二分局昨（6）日證實，已收到民眾透過線上系統提出的檢舉影片，將依《道路交通管理處罰條例》相關規定對車主開單舉發。龔明鑫與鄭英耀4日南下新竹市，參加莊競程主辦的「台灣好生活」政策說明會，但從網友曝光的影片可見，龔明鑫搭乘白色車輛抵達現場，一下車便有人前來迎接握手致意，同行的還有戴著鴨舌帽的鄭英耀；2人座車一白一黑，白車直接違停在轉彎處紅線，甚至壓上斑馬線，黑車也疑似停在禁止臨停區域。值得注意的是，座車臨停讓部長下車的位置，現場就有明顯立牌標示「全時段禁止臨時停車」，租賃車甚至擋住行人穿越道，阻礙民眾通行。新竹市警察局第二分局證實，已接獲民眾透過線上系統提出的檢舉影片，經檢視影像資料，違規態樣及車牌資訊均清楚可辨。第五組組長顏楠章表示，該租賃自小客車於行人穿越線上臨時停車上下乘客，違反《道路交通管理處罰條例》第55條第1項第1款規定，警方已依規定對違規車輛車主租賃公司製單舉發，處駕駛人300至600元罰鍰，以維護交通秩序及行人通行安全。媒體人黃揚明也在臉書轉貼影片截圖，直指2人座車都違停，喊話警方「要不要先開個交通罰單啊？」