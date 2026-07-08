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木村拓哉搭新幹線還發Threads？一張神似木村拓哉搭新幹線的照片在Threads爆紅，畫面中的男子跟木村一樣擁有黝黑的皮膚、大眼睛，因此在社群掀起許多討論，不過這位男性其實是日本男星鶴野剛士，照片曝光後，不只日本網友全部認錯，有許多台灣網友也紛紛看錯，直呼：「覺得好像也有點像吳宗憲。」日前鶴野剛士在Threads公開一張自己搭新幹線、手拿星巴克的照片，同時透露自己是要前往名古屋，不過他較為黝黑的膚色、大大的眼睛，讓許多日本網友可是覺得越看越眼熟。原來是國民天王木村拓哉，因為鶴野剛士跟木村一樣擁有立體的五官、濃眉大眼與高挺鼻樑，臉部輪廓鮮明，再加上膚色偏健康小麥色，乍看下讓人誤會照片本人就是木村拓哉，掀起許多日本網友熱議，「還以為是木村桑」、「真的超級像木村拓哉」、「很像疲憊版本的木村拓哉」、「留友看超人帝納被認錯做木村拓哉。」不只是木村拓哉，許多台灣網友認為也有點像綜藝天王吳宗憲，「日本人看成木村拓哉，台灣人看成憲哥，混兩邊的人」、「可以mix憲哥和木村拓哉也是種特殊能力」、「留言區得到的結論是，所以木村拓哉跟吳宗憲很像？」、「不是木村拓哉不是憲哥，那是誰？」