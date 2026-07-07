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2026年世界盃美國當家前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在前一場比賽領到紅牌，原本應依規受禁賽處分，但在美國總統川普（Donald Trump）親自致電國際足聯（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）後，FIFA獨立紀律委員會竟戲劇性宣布緩期執行禁賽。這讓巴洛貢成為自1962年巴西傳奇球星加林查（Garrincha）以來，歷史上第2位「當屆世界盃吃紅牌、下一場卻能繼續先發」的球員。巴洛貢因在32強對波赫的賽事中，踩到對手腳踝，直接吃紅牌被罰下場，依照世界盃賽事規定，下一場與比利時的賽事應無法上場。不過在美國總統川普干預下，國際足總隨後宣布，針對巴洛貢在本屆世界盃收到紅牌的事件，對他處以4萬美元罰款，其中一半金額由美國足球協會承擔，與比利時的比賽不用禁賽。根據紀錄，巴洛貢成為自1962年世界盃巴西球星加林查（Garrincha）後，第二位在同屆世界盃曾吃下紅牌，卻仍能於下一場淘汰賽登場的球員。雖然巴洛貢獲得出賽資格，但這項決定立即引發比利時方面不滿，認為程序與判決透明度存在很大的漏洞。比利時足協沉痛發布聲明表示：「截至目前為止，比利時足協仍未收到本次裁決的相關依據，包括認定該球員具備參賽資格的裁決文書、理由說明及裁判報告，這已違反國際足聯相關章程。」比利時足協強調，他們已經正式告知美國足協，一旦巴洛貢出現在本場比賽的正式名單中，比利時將在賽後對其參賽資格提出最嚴厲的抗辯質疑，並保留後續一切法律追責與申訴權利。至於為何巴洛貢能免除禁賽處分？一切都與美國總統川普脫不了關係。多家外媒公開川普親自致電給FIFA高層後，川普日前做出解釋表示：「我所做的只是要求複審，我沒有說『你必須這麼做』。我不認為那是一次犯規，那只是兩個全速奔跑的人恰好撞到了一起。我沒有告訴他該怎麼做，我也不能告訴他該怎麼做，是獨立委員會做出了正確的決定。」對此，FIFA主席因凡蒂諾今日隨即發表官方發言護航，強調FIFA的司法機構具備獨立性、自主運作，但也大方坦承確實接到川普的電話，「就像我經常接到各國元首、政府官員討論不同問題一樣。」因凡蒂諾表示，他當時只是向川普說明案件仍處於法律程序中，最終決定必須交由相關機構處理。因凡蒂諾說自己有時會同意紀律委員會的判決，有時也可能不認同，但無論如何，都必須尊重獨立機構的決定，「我讀到紀律委員會的決定時，有時也會感到驚訝、有時也不同意。但無論喜不喜歡，尊重法治和獨立機構是保護賽事誠信的關鍵。」