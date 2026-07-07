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▲饅頭媽分享請24小時制保母的薪水與加班費等制度。（圖／翻攝自林榆芯FB）

28歲網紅饅頭媽（林榆芯）在今年2月迎來4寶後，女兒生父的身分一直是外界關注焦點。而近日她坦言因照顧小孩會無法工作，所以決定請保母來照顧剛出生的女兒，並透露台灣保母的驚人費用，她表示自己請的是24小時制保母，底薪是8萬到9萬元，若週休二日有上班，加班費最高竟高達7000元，讓許多人都驚呼超貴。饅頭媽近日於社群分享影片，講到請台灣保母的驚人費用，她表示保母有分8小時制跟24小時制，然後又有分保母住自己家或小孩住保母家，並透露24小時制保母的薪水，「底薪8萬～9萬，六日是有上班的話就算加班，（一天）5千～7千元。」還有三節獎金跟年終獎金等福利，讓拍攝者忍不住發問這些是不是保母業界規矩，饅頭媽說對後，對方直接驚呼保母的薪水很貴。饅頭媽也分享請保母的原因，她表示原本想自己照顧女兒到她6個月，晚上每4個小時要起來一次，自己雖然可以顧，但是會沒辦法工作。不過就算請了保母，饅頭媽依然每天都會抽時間陪伴孩子，「陪伴、教育、工作，任何責任我都有擔。」強調自己再忙，都不會犧牲與孩子們在一起的時間。事實上，饅頭媽曾因私生活爆過多次爭議，不僅捲入過小三風波，就連剛出生的4寶，也不斷被問孩子生父的身分，她還曾在被問到「爸爸去哪兒」時，直接語出驚人表示：「爸爸在靈骨塔裡。」引發外界熱議。饅頭媽也表示小孩真正需要父母陪伴的時間只有短短幾年，既然選擇將孩子帶來這個世界，就應該負起責任，而責任不只是金錢上的付出，更包括陪伴、教育、關心與守護，引發許多父母的共鳴。