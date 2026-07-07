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鞠躬道歉 允諾供6台筆電用於檢視監視器畫面

園方拒出席說明會 謝國樑無奈：市府無強制力

市府承諾提供法律諮詢 律師卻遲遲未加入LINE群組

基隆七堵名人幼兒園虐童案引發社會高度關注，基隆市政府昨（6）日上午公開2名涉案教保員姓名，分別為林佳靜及劉可婕。傍晚，基隆市長謝國樑親自出席第五次家長會議，向家長說明行政處理進度並聽取訴求，一度90度鞠躬致歉，強調自己身為市長也是家長，對事件感到難過與無力。謝國樑昨晚出席第五次家長說明會，除允諾將在百福國中設置6台筆電，提供家長檢視幼兒園監視器畫面；市府也將成立跨局處專案小組，由市府秘書長謝孝昆擔任召集人，統籌幼童安置及協助家長求償事宜，並成立法律協助LINE群組，提供家長後續興訟及求償所需的法律協助，他更在會議尾聲向家長鞠躬說抱歉、對不起。多名家長於會中質疑，名人幼兒園負責人及涉嫌施暴教保員至今未出面，要求市府協助安排到場說明，謝國樑隨即請教育處人員與園方溝通，但園方最終仍拒絕出席。謝國樑對此表示，名人幼兒園屬私立機構，市府無法強制園方到場，對此感到無奈。他說，身為市長，更是一名家長，看到相關監視器畫面時非常痛心，也充滿無力感，所幸畫面得以完整保全，讓外界能還原真相，替受害孩童討回公道。他也感謝媒體持續關注及基隆地檢署加速偵辦，雖然司法程序仍需時間，但市府會一路陪伴家長，透過會議逐一解決問題。會中另有家長不滿指出，先前市府承諾成立LINE群組並邀請律師加入，提供即時法律諮詢，但至今律師仍未加入；市府允諾協助辦理育兒補助，最後仍要家長自行處理，讓家長如同無頭蒼蠅。也有家長質疑，市府原本在堵北里民活動中心設置6台電腦供家長檢視監視器畫面，之後卻變成1台電腦，且改到教育處查閱，造成不便。謝國樑回應，下週起將在百福國中設置6台筆電，供家長檢視名人幼兒園監視器畫面，市府也會盡快成立法律協助LINE群組，請法制及勞動處人員加入，即時回覆一般行政及法律問題，並安排律師每週2小時與家長面談諮詢。有家長認為，先前多次會議內容大同小異，希望這次不要再出現「市長一走，相關承諾都無法落實」的情況。而針對家長提出的問題，市府已有初步回應，並預計於7日早上說明最新處理進度。