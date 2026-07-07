強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，氣象專家林得恩表示，巴威近中心最大風速達每秒60公尺，追平今年辛樂克紀錄，並列西北太平洋「風王」，七級暴風半徑更達350公里，即使最後是否登陸仍有變數，全台都將受到影響。而巴威是爽快、不拖泥帶水的颱風，預估周五傍晚起暴風圈開始影響陸地，周五、周六是風雨最劇烈時段，周六晚陸警有望解除，周日清晨後海警也可望陸續解除。
巴威暴風圈周五傍晚開始影響！周五、周六風雨最猛烈
林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」形容，巴威是個「爽快的颱風」，移動速度明快、不拖泥帶水。依目前預估，暴風圈將於周五（10日）傍晚起逐步籠罩台灣中部以北、東北部、東部以及南部山區，周六（11日）夜間有機會脫離陸上颱風警戒範圍，隨後周日（12日）清晨至上午，也可望解除海上颱風警戒。
周五、周六將是巴威距離台灣最近的時間，也是風、雨、浪影響最劇烈的階段。凡是暴風圈涵蓋區域，都可能面臨強陣風、短時強降雨及大浪侵襲。
北轉時間仍有變數！巴威最新路徑出爐
林得恩指出，依最新評估，巴威自9日起向北移動的趨勢將逐漸明顯，但各國數值模式對北轉時機及幅度仍未完全取得共識。歐美傳統物理模式（ECMWF、NCEP GFS）認為太平洋高壓持續向西延伸，可能迫使巴威更貼近台灣；反觀AI數值模式則認為高壓西伸幅度較小，因此颱風有望提前北轉，朝中國沿岸方向移動。
林得恩表示，目前最大的變數仍是北轉時間與角度，因此未來幾天仍須密切觀察最新模式調整，才能進一步確認巴威最終路徑。
巴威追平辛樂克紀錄！並列今年西北太平洋風王
林得恩指出，現階段巴威近中心最大風速已達每秒60公尺，瞬間最大陣風高達每秒75公尺，正式追平今年第4號颱風辛樂克的紀錄，並列今年西北太平洋最強颱風。此外，巴威七級暴風半徑更擴大至350公里，屬於範圍相當龐大的強烈颱風。
林得恩坦言，在如此龐大的暴風圈影響下，是否直接登陸台灣已不是最重要的問題，即便颱風中心沒有登陸，只要持續靠近，全台各地仍可能受到強風、豪雨及長浪影響，因此不能因路徑微幅調整而掉以輕心。
林得恩呼籲，民眾仍有今、明兩天可以提前做好準備，包括檢查居家防颱措施、固定戶外物品、備妥防災物資並留意最新颱風資訊，以降低強颱來襲可能帶來的衝擊，確保自身及家人安全。
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林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」形容，巴威是個「爽快的颱風」，移動速度明快、不拖泥帶水。依目前預估，暴風圈將於周五（10日）傍晚起逐步籠罩台灣中部以北、東北部、東部以及南部山區，周六（11日）夜間有機會脫離陸上颱風警戒範圍，隨後周日（12日）清晨至上午，也可望解除海上颱風警戒。
周五、周六將是巴威距離台灣最近的時間，也是風、雨、浪影響最劇烈的階段。凡是暴風圈涵蓋區域，都可能面臨強陣風、短時強降雨及大浪侵襲。
林得恩指出，依最新評估，巴威自9日起向北移動的趨勢將逐漸明顯，但各國數值模式對北轉時機及幅度仍未完全取得共識。歐美傳統物理模式（ECMWF、NCEP GFS）認為太平洋高壓持續向西延伸，可能迫使巴威更貼近台灣；反觀AI數值模式則認為高壓西伸幅度較小，因此颱風有望提前北轉，朝中國沿岸方向移動。
林得恩表示，目前最大的變數仍是北轉時間與角度，因此未來幾天仍須密切觀察最新模式調整，才能進一步確認巴威最終路徑。
林得恩指出，現階段巴威近中心最大風速已達每秒60公尺，瞬間最大陣風高達每秒75公尺，正式追平今年第4號颱風辛樂克的紀錄，並列今年西北太平洋最強颱風。此外，巴威七級暴風半徑更擴大至350公里，屬於範圍相當龐大的強烈颱風。
林得恩坦言，在如此龐大的暴風圈影響下，是否直接登陸台灣已不是最重要的問題，即便颱風中心沒有登陸，只要持續靠近，全台各地仍可能受到強風、豪雨及長浪影響，因此不能因路徑微幅調整而掉以輕心。
林得恩呼籲，民眾仍有今、明兩天可以提前做好準備，包括檢查居家防颱措施、固定戶外物品、備妥防災物資並留意最新颱風資訊，以降低強颱來襲可能帶來的衝擊，確保自身及家人安全。
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