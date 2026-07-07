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美國股市周一（6日）全數走高，其中道瓊工業指數再創新高，首次跨越5.3萬點大關；而台指期夜盤也上漲逾400點。不過，台北股市今（7）日開盤下跌19.05點、來到46537.34點，但隨後重拾漲勢上漲375點，來到46932點。大盤開低之際，中小型股同步走弱，櫃買指數開盤下跌0.17點、來到439.63點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到2480元；聯發科開盤上漲100元、來到4200元；台達電開盤上漲20元、來到2015元。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管半導體板塊上週表現疲軟，投資者紛紛減持晶片股、轉向其他板塊，但6日依然出現漲幅，Ameriprise Financial首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）表示，雖然不確定這些股票下半年上漲空間，是否會像上半年那麼大，但只要基本面保持強勁，小幅上漲仍有可能。後續取決AI相關企業，能否重申其前景並實現強勁盈利，以及盈利增長、利率水平、經濟成長等基本面。6日收盤，美股道瓊指數上漲155.84點或0.29%，收53055.91點；那斯達克指數上漲288.49點或1.12%，收26121.16點；標普500指數上漲54.19點或0.72%，收7537.43點；費城半導體指數上漲273.92點或2.17%，收12900.14點。台積電ADR上漲4.08%，日月光ADR上漲3.46%，聯電ADR上漲5.26%，中華電信ADR上漲0.25%。台指期夜盤雖盤中一度翻黑，但立即翻紅走高，盤中最高來到47500點，終場上漲466點或0.99%，收在47340點，台積電期貨盤後終場上漲25元或1.01%，收在2505元。