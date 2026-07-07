今天7月7日是世界巧克力日（World Chocolate Day）！清心福全表示，頂級可可拿鐵「最高現折10元」喝到7月10日；CAMA CAFE表示，巧克力主題指定品項「買9送1」可寄杯優惠。
清心福全：世界巧克力日優惠！頂級可可拿鐵「最高現折10元」
7月7日世界巧克力日就是今天，清心福全表示，7月3日至7月10日，祭出頂級可可拿鐵「現折5元」優惠，搭配自備環保杯加碼再折5元，相當於最高「現省10元」！
清心的「頂級可可拿鐵」，選用香氣濃郁的頂級可可粉搭配崙背鮮乳，入口可可香氣苦中帶甜，還喝得到鮮乳的滑順奶香；官方推薦可點微糖、微冰或熱飲，最適合享受香醇濃厚的風味。
CAMA CAFE：世界巧克力日！「買9送1」寄杯優惠
快喝世界巧克力日優惠，CAMA CAFE表示，今7月7日，巧克力主題指定品項「買9送1」寄杯優惠。凡於CAMA CAFE會員APP購買「摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖、金獎拿鐵、金獎美式」等指定品項，「買9送1」優惠可寄杯跨店取（每款商品限購2組）。
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7月7日世界巧克力日就是今天，清心福全表示，7月3日至7月10日，祭出頂級可可拿鐵「現折5元」優惠，搭配自備環保杯加碼再折5元，相當於最高「現省10元」！
清心的「頂級可可拿鐵」，選用香氣濃郁的頂級可可粉搭配崙背鮮乳，入口可可香氣苦中帶甜，還喝得到鮮乳的滑順奶香；官方推薦可點微糖、微冰或熱飲，最適合享受香醇濃厚的風味。
快喝世界巧克力日優惠，CAMA CAFE表示，今7月7日，巧克力主題指定品項「買9送1」寄杯優惠。凡於CAMA CAFE會員APP購買「摩卡咖啡、可可歐蕾、巧克力王子精品手沖、金獎拿鐵、金獎美式」等指定品項，「買9送1」優惠可寄杯跨店取（每款商品限購2組）。