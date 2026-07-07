科技巨頭微軟（Microsoft）宣布新一波裁員計畫，要在全球裁減約4800名員工，占員工總數2.1%，其中Xbox成為重災區，預計將削減3200個職位，占Xbox約20%的人力，並推動旗下多家遊戲工作室脫離微軟體系。
綜合《CNBC》、《路透社》等外媒報導，微軟聲稱，此次調整是為了因應科技產業快速變化，重新配置資源與營運方向。Xbox執行長夏爾曼（Asha Sharma）在內部信件中坦言，遊戲部門正在進行重大改革，目標是改善營運效率與長期成長，將在2027財年結束前削減約3200個職位，其中1600名員工會立即受到影響。
微軟人力資源總監柯爾曼（Amy Coleman）也表示，技術的構建、部署和使用方式，正在以前所未有的速度改變。
除了裁員，Xbox也將調整旗下遊戲工作室布局，包括Compulsion Games、Double Fine Productions將轉為獨立工作室；Ninja Theory、Undead Labs則將尋求新的所有權安排，法國的Arkane Studios也展開相關討論。
分析認為，近年微軟大舉投入遊戲產業，但Xbox在主機市場與遊戲訂閱服務上仍面臨壓力；此外，微軟近年持續加碼AI投資，也讓外界關注科技業裁員是否與AI取代人力有關。
然而，微軟澄清，雖然部分例行性任務確實可能被自動化，但此次裁員並非直接以AI取代員工，而是因應企業營運模式與工作方式的改變。
報導提到，微軟是2026年迄今表現最差的大型科技股之一，截至上週五收盤，該公司股價已下跌19%，投資人擔心生成式AI模型可能會大舉取代企業軟體，而微軟本身的AI模式和服務則尚未取得顯著成功。去年，微軟就曾進行多輪裁員，其中一輪高達9000人。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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除了裁員，Xbox也將調整旗下遊戲工作室布局，包括Compulsion Games、Double Fine Productions將轉為獨立工作室；Ninja Theory、Undead Labs則將尋求新的所有權安排，法國的Arkane Studios也展開相關討論。
分析認為，近年微軟大舉投入遊戲產業，但Xbox在主機市場與遊戲訂閱服務上仍面臨壓力；此外，微軟近年持續加碼AI投資，也讓外界關注科技業裁員是否與AI取代人力有關。
然而，微軟澄清，雖然部分例行性任務確實可能被自動化，但此次裁員並非直接以AI取代員工，而是因應企業營運模式與工作方式的改變。
報導提到，微軟是2026年迄今表現最差的大型科技股之一，截至上週五收盤，該公司股價已下跌19%，投資人擔心生成式AI模型可能會大舉取代企業軟體，而微軟本身的AI模式和服務則尚未取得顯著成功。去年，微軟就曾進行多輪裁員，其中一輪高達9000人。
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