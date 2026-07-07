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2026年世界盃16強淘汰賽，葡萄牙以0：1惜敗西班牙、止步16強。但在這場驚心動魄的「伊比利半島內戰」中，場上卻出現了荒謬又吸睛的一幕。葡萄牙進攻發動機、身穿18號戰袍的26歲邊鋒內托（Pedro Neto），竟然在比賽中把破掉的球鞋換掉後，又換上另一雙破鞋。這詭異的畫面隨即引發球迷瘋狂討論，外媒也撰文解釋，許多職業足球員為了減輕腳的不適感，會刻意動刀將球鞋後跟剪出大洞。根據巴西媒體《TV Globo》報導，內托在對陣西班牙的比賽中，右腳球鞋後跟部位出現破損。比賽進行到前半段時，他因與對手碰撞導致球鞋受損，但到了第40分鐘左右準備更換球鞋時，卻又換上一雙同樣有切痕的球鞋。報導指出，內托的新球鞋並非因為意外破裂，而是球員刻意把它「剪破」：「這種破損並不是球鞋品質問題。」媒體分析指出，有些運動員會透過剪開球鞋特定位置，降低對腳踝、跟腱部位的壓迫，或減少摩擦造成的不適，同時避免水泡或疼痛問題惡化。雖然內托在這場世界盃比賽中採用特殊處理方式，但外界也注意到，這並不是他平常比賽的固定習慣。報導指出，內托在本屆世界盃其他比賽中，仍穿著沒有剪裁痕跡的正常球鞋，而在切爾西俱樂部比賽時，也沒有採用相同方式，因此推測這次的破洞球鞋應該只是針對本場比賽做出的臨場調整。對職業運動員而言，裝備細節往往會影響比賽表現，包括鞋款、襪子甚至穿戴方式，都可能是球員為了提升舒適度與競技狀態所做出的「特製祕密武器」。事實上，足球場上有許多球員會因應自身身體狀況調整裝備。日本國家隊中場中村敬斗過去也曾因穿襪子的方式受到討論。由於他容易出現小腿抽筋問題，因此比賽時會將球襪下拉至小腿較下方位置，以降低壓迫感，避免影響肌肉狀態。