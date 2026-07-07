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▲C羅的兒子去年完成國家隊首秀。（圖／翻攝自IG@cristiano）

葡萄牙在2026世界盃8強賽中敗下陣，這也是C羅（Cristiano Ronaldo）的最後一屆世界盃，然而他的大兒子「迷你羅」克里斯蒂亞諾（Cristiano Ronaldo Jr.）曾希望他能繼續踢，原因不是捨不得爸爸的豐功偉業，而是希望有一天能和爸爸一起比賽，站上世界盃舞台，對於退休一說，C羅在賽後表示，生活將繼續，不希望衝動行事，讓許多球迷仍帶有一絲希望。根據《Sports Illustrated》等外媒報導，C羅在2020年接受訪問時提到兒子迷你羅，兒子曾對他說，「爸爸！再撐幾年，我想和你一起踢球。」迷你羅今年15歲，去年他完成了葡萄牙U15國家隊首秀，在對上日本隊時，於第54分鐘替補上場，葡萄牙以4：1獲勝，賽後更復刻了父親招牌的「Siuuu」慶祝動作。當時C羅的母親也到場觀賽，許多歐洲頂級球會的球探也都到場考察迷你羅的表現，C羅更在IG發文，「恭喜你完成葡萄牙國家隊首秀，孩子，我為你感到驕傲。」迷你羅曾先後在曼聯、皇家馬德里等頂級俱樂部梯隊受訓，目前正效力於沙特豪門利雅德勝利（Al-Nassr）的青年隊。C羅曾說家裡有30幾顆足球，孩子每天都跟足球玩在一起，他也希望兒子能像他一樣當一名足球員，不過並不會用強迫手段，「這條路必須要他自己想走。」如今看來，迷你羅是繼承了爸爸的志願，成為一名優秀，且前途無可限量的球員了，至於C羅結束世界盃後，打算將生活回歸家庭，未來動向依舊是外界關注焦點。