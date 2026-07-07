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外資熱錢持續流出，台北股、匯市呈現兩樣情，台股走揚，新台幣兌美元在摜破32元整數大關之後，今（7）日早盤再繼續貶，一度下探32.075元，貶值5分。就國際匯市來看，美元續強，美元指數來到100.9，亞洲主要貨幣日圓兌美元貶破162，今日早盤一度來到162.18，韓元兌美元亦見1531.7，目前在1528.8附近，離岸人民幣兌美元亦一度探6.7971，目前在6.7945盤整。新台幣兌美元在外資持續流出，加上國際美元轉強，亞幣也多走弱之下，昨日貶破了32元整數關卡，今日早盤繼續貶，與台股仍呈現兩樣情，以32.03元、貶值0.5分開出，隨後進一步下探32.075元，貶值5分，目前在32.065元盤整。匯銀人士指出，由於適逢股利發放旺季，外資領取股利後匯出帶來的貶值壓力浮現，預期後續新台幣將呈緩貶格局。對於新台幣貶破32元整數關卡，央行外匯局長蔡烱民則表示，主要受到國際美元轉強影響，至於股利發放旺季是否進一步推升貶值壓力，還要觀察國際美元及外資動向。