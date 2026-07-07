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加上早期擔任模特兒時在寒冬穿春裝凍出關節炎， 導致神經與脊椎容易僵硬，拍攝期間更被捕捉到一直用手護著腰。 為此，白鹿在拍完《莫離》後將暫停接演古裝劇。



《莫離》於 Disney+迎來完結篇，白鹿飾演的離山書院長女「葉璃」 與丞磊飾演的定王「墨修堯」結為連理，兩人從最初的各懷心機， 到經歷生死交關後逐漸相知相守， 在完結篇中，葉璃在定王墨修堯的深情守護下， 終於走出親人及師兄弟離世的傷痛， 兩人與皇帝共同扳倒一直在幕後操控一切的太后， 為離山書院眾多冤死的亡魂平反。



回到書院向逝去親友告別的葉璃， 在恍惚中彷彿聽見外祖父的深情慰問：「不要被過去困住， 妳的路在前方，不在身後。」讓她終於能夠放下重擔，重新出發。



結局不僅有熱血武打，更有高甜撒糖。在墨修堯駐守碎雪關之際， 葉璃因難忍相思之苦，快馬加鞭前往邊關，當眾甜喊告白：「 就是想你了！」墨修堯心疼表示：「想我也不能這樣， 千里迢迢孤身犯險，路上若是遇到流寇、馬匪，妳讓我怎麼辦？」 葉璃則霸氣撒嬌回覆：「他們都打不過我。」 兩人還一度拿著樹枝假意比劍，而墨修堯刻意敗下陣來， 面對葉璃一句「你輸了」，他深情回應：「要輸妳一輩子才好。」 為全劇畫下浪漫句點。



▲白鹿（右）和丞磊（左）主演的《莫離》迎來結局。（圖／翻攝自微博@莫離） 白鹿不捨角色 丞磊回憶相伴時光



隨著作品完美落幕， 兩位主演也充滿不捨地向陪伴自己多時的角色道別。 白鹿將這段演出經歷形容為一場讓命運稍作停留的「過雲雨」， 面對雨過天晴，她感性地表示為「阿璃」 終於能坦然面對世間悲喜而感到高興。儘管萬般不捨， 她仍以劇中外祖父那句「妳的路在前方，不在身後」來與角色作結， 並溫柔地送上一朵小茉莉，祝福葉璃未來能一路且歌且行。



而飾演定王墨修堯的丞磊， 則深刻體會到與角色之間那股隱藏的共通情緒。 他回憶起劇中兩人互相陪伴的時光， 心疼葉璃在堅強外表下隱藏的巨大悲痛；對他而言， 這些過往如同打開塵封的箱子般鮮活， 隨著劇中的冰雪消融與旭日東昇，他也溫柔地向角色道別，期盼「 阿堯」未來一切順遂。兩人真摯的文字， 也讓一路追劇的粉絲們感動不已。



除了動人的情感戲，《莫離》 官方微博近期釋出的幕後花絮也引發熱議。 畫面清晰記錄下白鹿吊著鋼絲、苦練武術的過程， 所有高難度動作皆親自上陣。導演林玉芬曾在追劇團活動中透露， 白鹿拍攝期間曾帶病堅持拍戲，言談間滿是心疼， 而白鹿的敬業精神也獲得同組演員及工作人員的一致肯定。





白鹿、丞磊主演的《莫離》迎來大結局，不過白鹿在拍完這檔戲後，也宣布暫停接演古裝劇，因為她小時候開過刀，脊椎留有後遺症，過去工作時曾凍出關節炎，導致神經和脊椎容易僵硬，打算休息一段時間。白鹿小時候經歷手術，脊椎留有後遺症，