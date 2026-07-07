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▲何昱奇說，若只在乎個人利益，沒有必要十多年來持續投入基層體育公益，圖為南屯國小獲捐贈30萬運發展基金頒予的感謝狀。（圖／何昱奇提供）

全國運彩公會理事長何昱奇昨日在臉書發文，對運動長李洋及現行體育政策提出建言，隨即遭到部分網友出征、貼上「既得利益者」標籤。對此，何昱奇今（7）日發表聲明，尊重各界不同意見，但不要淪為人身攻擊。他也附上長期捐助基層體育的感謝狀，力證初衷，並強調「尊敬運動員與檢視施政是兩回事」，希望社會大眾能以事實檢視，而非以立場或標籤抹滅公共政策的討論空間。針對網路上指控其「因自身利益受影響才提出建議」的言論，何昱奇直言，如果自己只是唯利是圖的既得利益者，根本不需要花費長達五年的時間奔走全台，拜會超過30位跨黨派立法委員，全力推動《運動彩券發行條例》修法，望從制度面改善台灣體育發展困境。何昱奇回憶，當年最令他心痛的畫面，莫過於許多基層學校的體育班和校隊，在代表台灣出國比賽時，竟然還要到夜市義賣、四處籌款，只為了湊齊一張機票與旅費。為了從制度面徹底解決基層斷層，他投入修法工作，最終在跨黨派立委支持下，成功建立「運彩盈餘專款專用制度」，讓運動發展基金能穩定投入基層與人才培育。何昱奇有感而發，如今孩子們出國比賽不再需要擺攤募款，「這才是制度改革真正的價值，經得起時間檢驗。」除了制度改革，何昱奇也透露自己十幾年來持續深耕基層體育，累計捐贈已超過十萬顆羽球，並長期贊助包含向上國中、大勇國小、中山國中、南屯國小等多所學校的訓練器材、選手出國旅費與奪牌獎金。何昱奇附上台中市南屯國民小學頒發的感謝狀，證實其默默捐助羽球隊培訓發展基金30萬元。他坦言，還有許多未公開的捐助與受助學校，過去從未刻意宣傳，因為他始終堅信「公益是做給真正需要的人看，而不是做給媒體看。」談及引發爭議的政策建言，何昱奇澄清，他的初衷從來不是盲目反對任何官員，更非針對李洋個人。他由衷敬佩李洋身為奧運金牌選手為台灣帶來的輝煌榮耀，但他也義正辭嚴地指出：「尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情。」何昱奇強調，在民主社會中，任何公共政策都應接受檢驗。支持體育不代表不能監督政策，欣賞冠軍也不代表不能對制度提出建言。真正能讓台灣體育持續進步的，是健全的制度與傾聽基層的態度，而非任何人的個人光環。聲明最後，何昱奇表示未來仍會繼續為台灣體育、基層選手與制度改革努力，並坦然接受社會各界的理性監督。他呼籲網友：「希望大家評論我的，不是標籤，而是事實；不是立場，而是我真正做過什麼。因為一個人的價值，在於他是否為這片土地留下了改變。」