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出生於阿根廷、從小在西班牙長大的喬治娜，小時候曾學習過芭蕾舞，學生時期的她為了賺錢，做過時薪360元的保姆、餐廳服務生等工作，18歲後前往馬德里發展，最後進入Gucci擔任精品店銷售員。
2016年，喬治娜因工作認識C羅，兩人迅速墜入愛河後，成為了她人生中巨大的轉戾點，不過，她並沒有把自己形象留在「球星女友」的標籤上，而是利用自己的外型優勢，積極投入模特兒、時尚代言等工作，更推出了人生紀錄片，建立了屬於自己的商業版圖。
除了事業有成，兩人的家庭生活也備受關注，C羅與喬治娜共同育有4名孩子，2017年透過代理孕母迎來雙胞胎Eva Maria與Mateo，同年喬治娜生下女兒Alana，2022年再迎接女兒Bella誕生，此外，她對C羅2010年出生的長子Cristiano Ronaldo Jr.也是視如己出，一家人經常透過社群分享幸福日常。
然而，這段感情並非一路順遂，2022年喬治娜其實懷上的是龍鳳胎，不過男嬰在出生時不幸夭折，只有女兒Bella平安誕生，夫妻倆曾公開表示那是人生中最艱難的時刻，不過因為家人彼此扶持，才有力量走出傷痛，兩人攜手走過人生高低起伏，讓這段愛情故事令人動容。
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