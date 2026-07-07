足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）與女友喬治娜（Georgina Rodríguez）交往8年，去年求婚成功。兩人不僅是足壇最知名情侶，喬治娜更靠自身努力，從時薪360元的保姆、精品店店員，變身成全球知名的模特兒與企業家，超勵志人生變成粉絲津津樂道的故事之一。

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喬治娜逆襲人生！從時薪360變世界明星

出生於阿根廷、從小在西班牙長大的喬治娜，小時候曾學習過芭蕾舞，學生時期的她為了賺錢，做過時薪360元的保姆、餐廳服務生等工作，18歲後前往馬德里發展，最後進入Gucci擔任精品店銷售員。

2016年，喬治娜因工作認識C羅，兩人迅速墜入愛河後，成為了她人生中巨大的轉戾點，不過，她並沒有把自己形象留在「球星女友」的標籤上，而是利用自己的外型優勢，積極投入模特兒、時尚代言等工作，更推出了人生紀錄片，建立了屬於自己的商業版圖。

除了事業有成，兩人的家庭生活也備受關注，C羅與喬治娜共同育有4名孩子，2017年透過代理孕母迎來雙胞胎Eva Maria與Mateo，同年喬治娜生下女兒Alana，2022年再迎接女兒Bella誕生，此外，她對C羅2010年出生的長子Cristiano Ronaldo Jr.也是視如己出，一家人經常透過社群分享幸福日常。

然而，這段感情並非一路順遂，2022年喬治娜其實懷上的是龍鳳胎，不過男嬰在出生時不幸夭折，只有女兒Bella平安誕生，夫妻倆曾公開表示那是人生中最艱難的時刻，不過因為家人彼此扶持，才有力量走出傷痛，兩人攜手走過人生高低起伏，讓這段愛情故事令人動容。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...