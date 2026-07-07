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邁阿密熱火隊今（7）日正式官宣了交易，宣布從密爾瓦基公鹿隊迎來超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與前鋒波提斯（Bobby Portis）。伴隨著新東家塵埃落定，字母哥也將迎來全新的形象——他預計將脫下職業生涯標誌性的34號戰袍，改披熱火7號球衣出征。阿德托昆博自進入NBA以來，在公鹿隊效力期間一直身穿34號球衣。這個號碼見證了他從一名潛力新秀，一路成長為兩屆例行賽MVP、NBA總冠軍以及總冠軍賽MVP（FMVP），幾乎成為了他個人品牌的代名詞。然而，在日前與實況主Neon的聯合直播中，字母哥透露自己轉戰熱火後打算更換背號。當Neon提議7號時，字母哥回應：「7號……這號碼不錯，我就選這個了。」隨後，《美聯社》記者 Tim Reynolds 也證實了這項消息，確認字母哥將以熱火7號球員的身分亮相。放棄34號並換上新背號，象徵著字母哥希望在邁阿密保留過去的光榮回憶，並以全新的身分重新出發。值得一提的是，熱火隊史有著「巨星換背號」的優良傳統：過去包含詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）以及巴特勒（Jimmy Butler）在加盟熱火時都曾更換背號，而其中三位最終都順利拿下了總冠軍，字母哥顯然也期盼能延續這項奪冠定律。為了迎接字母哥，今年在選秀會上被熱火以第37順位選中的新秀康威爾（Ryan Conwell）將會讓出7號球衣。近年來，熱火隊最具代表性的 7 號球員是名將卓吉奇（Goran Dragic）與羅瑞（Kyle Lowry）。除了字母哥之外，一同加盟的「板凳暴徒」波提斯也將迎來全新背號。過去在公鹿身穿9號的他，預計將在熱火改穿95號球衣，這將是熱火隊史首次有球員使用該背號。波提斯的到來將為熱火前場注入滿滿的活力與強悍的球風，並與字母哥、阿德巴約（Bam Adebayo）組成令人畏懼的鋒線陣容。