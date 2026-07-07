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蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》中演活「陳立璇」一角，出道超過30年的她，過往感情世界也獲得關注，更曾爆出被前男友劈腿，她事後上《康熙來了》鬆口「我們還是朋友」，讓主持人蔡康永十分驚訝。此外，蘇慧倫也提到初戀男友曾用吉他自彈自唱羅大佑的歌，十分打動她，雖兩人最後分手收場，但被問到初戀是最好的回憶？蘇慧倫則大方點頭說：「嗯，還蠻甜蜜的。」蘇慧倫自出道以來，最廣為人知的就是和杜德偉傳緋聞，但最後不了了之，之後則和張震嶽經紀人黃靜波相戀，後又和台灣導演陳國富交往。其中，蘇慧倫與黃靜波的戀情疑似因男方劈腿而分手，之後她在《康熙來了》提到此事直言：「那件事也沒什麼！就是讓大家知道在生活上我也是個平凡的女生，會碰到的事情大家都會碰到。」被問到是否有在家偷哭？蘇慧倫表示：「一定會有受傷的感覺，但後來想一想覺得因為這件事也慢慢了解自己，可能也有比較不好的地方。」展現成熟的感情觀。由於兩人如今都還在音樂圈，蔡康永問如果碰到怎麼辦？蘇慧倫則大方回答：「我們還是朋友啊！我覺得分手的情人是可以再當朋友的。」讓小S、蔡康永聽了驚訝不已，開玩笑說：「妳那麽缺朋友？」不過蘇慧倫認為畢竟有互相了解過，未來互相打氣、關心都是很好的，如果未來男生與身邊朋友交往也不會阻止，她高EQ說：「相愛就好！」此外蘇慧倫提及初戀，表示出道前曾有男生自彈自唱羅大佑的歌向她示愛，讓她覺得很感動，雖兩人最後分手收場，但被蔡康永問到初戀是最好的回憶？蘇慧倫大方點頭說：「嗯，還蠻甜蜜的。」另外，蘇慧倫也透露分手後曾向對方提出過一個要求「可不可以不要再唱這樣的歌曲給其他女生聽？因為我想有個東西是只屬於我一個人。」如今，蘇慧倫有著幸福的家庭，2014年與有「滑板教父」之稱的孫益民結婚，日前她出席《欠妳的那場婚禮》首映會，罕見分享婚姻生活，表示婚姻生活中一定會有所爭執，尤其是在小孩教育這一塊，很容易會意見不合，自己也跟劇中角色很像，是很獨立的女子、會有倔強的一面，蘇慧倫也認為：「婚姻生活就是一門課題，整個相處過程也是一個機會更認識自己。」▲蘇慧倫（如圖）日前出席《欠妳的那場婚禮》首映會，罕見分享婚姻生活。（圖／蘇慧倫臉書）