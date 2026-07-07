房貸繳清不等於晚年安心！日本東京一對夫妻順利還清貸款後，原以為能就此無憂享受退休生活，卻落入「坐擁兩千萬台幣豪宅，日常卻只吃超市即期品，連出國夢想都被高昂養房費逼退」的窘境。這起真實案例，狠狠撕開了超高齡社會中，被退休養房成本吞噬的「3大財務誤算」，也提醒國人在進行退休規劃時，務必提早看清房產雙刃劍的代價。
🟡管理修繕費暴增 養房固定成本翻倍
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的當事人當年因看中精華區房產保值，砸下約合新台幣 1,160 萬元買下高樓住宅。當時每月管理與修繕費約新台幣 5 千元，生活相當寬裕。然而，隨著屋齡增加、建材與人工成本暴漲，如今屋齡 18 年，每月維持費竟翻倍衝上台幣 1 萬 2 千元。這項「只要住下去就必須定期付費」的固定支出，成為退休後的第一大財務誤算。
🟡年金難抵固定開銷 生活被迫節衣縮食
當事人的第二大誤算，是高估了退休年金的實質購買力。夫妻倆每月領取約台幣 5 萬 2 千元的年金，但在扣除翻倍的管理維護費、固定稅金、水電與醫療保險後，每月只剩不到台幣 6 千元的生活費。為了不透支存款，夫妻倆被迫放棄出國旅遊，日常伙食更得專挑超市的即期折價品，連家中熱水器、冷氣等家電損壞的更換費用，都成為年金生活的沉重負擔。
🟡高資產低流動性 高齡難以換屋適應
第三大誤算則是「高估了資產變現的可行性」。雖然該精華區豪宅如今市價已翻倍增值到突破新台幣 2 千萬元，若售出確實能變現大賺一筆。然而，夫妻倆考量到自身高齡，難以重新適應陌生環境、重建人際關係與尋找固定看診醫院，最終只能無奈選擇繼續居住，承受管理費調漲的壓力。這種「窮得只剩下房」的資產結構，正是現代退休族必須警惕的無奈現實。
🟡台灣「以房養老」非萬靈丹 需留意隱形風險
面對「窮得只剩房」的困境，台灣許多長輩在退休規劃時會申辦以房養老換取現金流。專家提醒這並非萬靈丹，實務上有兩大潛在考驗：一是「利息逐月內扣」機制，會導致每月實領金額隨時間「越領越薄」；二是未來若面臨升息、申貸年限屆滿或子女繼承糾紛，都可能讓安養美意大打折扣。長輩申辦前務必審慎精算，才能真正安心安老。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的當事人當年因看中精華區房產保值，砸下約合新台幣 1,160 萬元買下高樓住宅。當時每月管理與修繕費約新台幣 5 千元，生活相當寬裕。然而，隨著屋齡增加、建材與人工成本暴漲，如今屋齡 18 年，每月維持費竟翻倍衝上台幣 1 萬 2 千元。這項「只要住下去就必須定期付費」的固定支出，成為退休後的第一大財務誤算。
當事人的第二大誤算，是高估了退休年金的實質購買力。夫妻倆每月領取約台幣 5 萬 2 千元的年金，但在扣除翻倍的管理維護費、固定稅金、水電與醫療保險後，每月只剩不到台幣 6 千元的生活費。為了不透支存款，夫妻倆被迫放棄出國旅遊，日常伙食更得專挑超市的即期折價品，連家中熱水器、冷氣等家電損壞的更換費用，都成為年金生活的沉重負擔。
🟡高資產低流動性 高齡難以換屋適應
第三大誤算則是「高估了資產變現的可行性」。雖然該精華區豪宅如今市價已翻倍增值到突破新台幣 2 千萬元，若售出確實能變現大賺一筆。然而，夫妻倆考量到自身高齡，難以重新適應陌生環境、重建人際關係與尋找固定看診醫院，最終只能無奈選擇繼續居住，承受管理費調漲的壓力。這種「窮得只剩下房」的資產結構，正是現代退休族必須警惕的無奈現實。
🟡台灣「以房養老」非萬靈丹 需留意隱形風險
面對「窮得只剩房」的困境，台灣許多長輩在退休規劃時會申辦以房養老換取現金流。專家提醒這並非萬靈丹，實務上有兩大潛在考驗：一是「利息逐月內扣」機制，會導致每月實領金額隨時間「越領越薄」；二是未來若面臨升息、申貸年限屆滿或子女繼承糾紛，都可能讓安養美意大打折扣。長輩申辦前務必審慎精算，才能真正安心安老。
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