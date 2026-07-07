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日本媒體人矢板明夫6日在台中演講後遭一名中國籍33歲廖姓男子攻擊，犯嫌一度逃逸，稍早企圖自清泉崗機場搭機出境，警方掌握行蹤後及時攔下逮捕。陸委會晚間表示，已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關本案可能涉及跨境鎮壓，並高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利特性，以「打帶跑」模式犯案後迅速離境。有關矢板明夫遭不明人士攻擊案，陸委會表示，知悉後已第一時間透過跨部會聯繫機制，提醒相關機關該案可能涉及跨境鎮壓。在警方、移民署等各相關機關積極合作下，已經迅速地逮捕港籍犯嫌，檢警正在積極偵辦中。有進一步的消息，政府會向社會說明。陸委會也提到，該案與港人湯偉雄遭潑漆案有高度相似性，他們高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利的特性，以「打帶跑」的模式，犯案後迅速離境。這是在中共民族團結進步促進法生效後，挑選具高度指標性的案例，進行的首件跨境鎮壓案件，政府決不會輕忽，一定會嚴懲加害者，有效反制跨境鎮壓案件，請國人安心。