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沙加緬度國王隊今（7）日發布官方聲明，宣布正式裁掉擁有17年資歷的明星後衛德羅贊（DeMar DeRozan）。隨著這項人事異動生效，這位曾六度入選全明星賽、三度入選年度最佳陣容的老將，將成為今夏自由市場上最受矚目的頂級大物之一。據《The Athletic》知名記者阿米克（Sam Amick）報導，德羅贊在 2024 年簽下的三年合約目前還剩最後一年、價值2574萬美元，但該賽季僅有1000萬美元為受保障薪資。針對這筆薪資，國王隊可以選擇在8月31日前動用「延伸條款（Stretch provision）」，將這1000萬美元分攤至未來三年的團隊薪資中。然而，球隊消息人士透露，國王更傾向在市場上發動其他球員的交易，藉由清出約800萬美元的薪資空間，來避免使用延伸條款造成的長期薪資卡死問題。德羅贊是在2024年休賽季加盟沙加緬度。在效力國王的兩個賽季期間，他總計出賽154場，平均上場33.6分鐘，場均可貢獻20.3分、3.4籃板與4.3助攻。然而，上賽季國王隊戰績陷入低迷，整季僅拿下22勝，德羅贊的場均得分也下滑至18.4分。回顧德羅贊17年的NBA生涯，他先後效力過多倫多暴龍、聖安東尼奧馬刺、芝加哥公牛與國王，共出賽1264場比賽。他在聯盟歷史上留下了輝煌的里程碑，生涯總得分26711 分，排名NBA歷史第16 名，現役球員第5名；生涯罰球命中數6923 球，排名NBA歷史第11名。對於德羅贊接下來的市場行情，《The Athletic》專家Sam Vecenie在最新的交易排行榜中將他名列第 14 位。Vecenie評價道：「你完全知道簽下德羅贊能得到什麼。他是聯盟中僅存的『中距離刺客』之一，一位極具自信的得分手，非常擅長到達自己的舒適區並在防守者頭上完成投籃。雖然防守端需要隊友幫忙掩護，且他已不再是當年那個巔峰期的全明星，但他依然是高效的得分機器。」Vecenie建議，若加盟具備爭冠實力的強隊，德羅贊最理想的角色將是擔任「第六人」，為球隊第二陣容提供寶貴的自主創造投籃能力。