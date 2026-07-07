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達克沃斯強調：堅定支持台灣民主

外交部長林佳龍感謝達克沃斯堅定支持

美國聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）昨（6）日再次率團訪問台灣，訪問期間將會晤總統賴清德、副總統蕭美琴，並拜會立法院及政府高層，就台美關係、區域安全、經貿與科技合作，以及台海與印太情勢等議題交換意見。達克沃斯抵台時表示，美台友誼高於任何一位總統，無論誰入主白宮，國會都必須堅定信念，長期支持台灣民主與防衛。達克沃斯由台北發出的新聞稿指出，她是川習會後首位訪台的美國聯邦參議員。她批評美國總統川普向中國國家主席習近平低頭，對兩黨同意的對台軍售案猶豫不決。達克沃斯強調，美國是太平洋國家，為了台灣及美國自身安全，必須持續成為台灣可信賴的夥伴，並將一如既往與台灣及其他區域夥伴攜手因應挑戰、強化安全，建立更繁榮的未來。對此，外交部表示，達克沃斯是美國國會「參院台灣連線」成員，長期支持深化台美夥伴關係，過去不僅多次力挺友台議案及連署友我聯名函，也曾在台灣新冠疫情嚴峻、亟需疫苗之際，搭乘美國軍機來台，宣布美國政府將捐贈疫苗給台灣。此次訪團在台期間，也將會晤立法院長韓國瑜、國防部長顧立雄及經濟部長龔明鑫等高層。外交部長林佳龍也感謝達克沃斯在重要時刻再度訪台，展現對台灣的堅定支持。外交部指出，今年適逢美國建國250週年與台灣總統直選30週年，達克沃斯與跨黨派參議員共同提出決議案，肯定台灣民主成就，並重申美國基於《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾。她也與參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提出「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act），盼以嚴厲制裁方案嚇阻中國侵略台灣。外交部也表示，美國伊利諾州財務長方仲華（Michael Frerichs）及州參議員法拉奇（Paul Faraci）將參與部分行程，期待深化台灣與美國地方層級連結。面對威權主義擴張、灰色地帶脅迫及經濟脅迫等挑戰，外交部將持續與美國國會、行政部門及各界友人密切合作，穩健推進台美在安全、經貿及科技領域的全方位夥伴關係。