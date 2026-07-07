分科測驗即將在本週末登場，3萬9,213人考生留意！大考中心今（7）日表示，今日上午9時起，正式開放考生查詢應考資訊與試場分配表。不過，巴威颱風即將在週五逼近台灣，也提醒考生密切留意颱風應變措施，明日也將舉辦應變小組會議。
應考與試場資訊今日公告 10日看考場
大考中心表示，應考資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、考試地點等與試場分配表採一次性公告，並在7月10日（五）下午2時至4時開放考生查看試場及座位，其餘時間皆不開放。
為利考生上網查詢，大考中心網站首頁於今日上午8時30分至下午1時以簡易型式呈現。若考生發現查詢資訊與原報名資料不符，應立即致電大考中心（02-23661416轉608）洽詢。
針對報名時有填寫行動電話的考生，大考中心今日將以「0911-511-467」發送簡訊提醒。若考生欲更改電話或通訊地址，可於今日上午9時至7月21日下午5時止，至大考中心網站「考生專區」修改，以利後續成績簡訊接收。
身心障礙應考服務與突發傷病申請
身心障礙及重大傷病考生申請「一般、輔具項目」或「特殊項目」的審查結果已開放查詢，特殊項目複審結果則在今日上午9時起開放查覽。大考中心提醒，相關座位、輔具或特殊試場安排，考生務必於考試前主動聯絡所屬考區確認。
若有突發傷病應考服務需求，今日上午9時起開放申請。7月7日至7月9日下午5時前可採網路申請，並須將醫療診斷證明正本限時掛號郵寄至大考中心；7月10日至7月12日則須下載申請表，填妥後逕向所屬考區提出申請。
歷年違規最大宗：沒帶有效證件
大考中心指出，歷年最大宗違規為未攜帶應試有效證件正本。考生考試當日務必攜帶國民身分證、有照片的健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證其中；學生證與無照片之健保卡均屬無效證件。若至身分查驗時間未持證件，經監試人員確認身分後雖准予應試，但若未在當節考試結束鈴聲響畢前將證件送達試務辦公室或試場，將依規扣減成績。
考試期間，非應試物品不得隨身攜帶入座或置放於抽屜中、桌椅下、座位旁。不可攜帶入座的物品包括：具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品，如:行動電話、穿戴式裝置，如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等，或計算機、電子辭典、多媒體播放器材等。
全面開放冷氣 颱風來襲恐影響考試
本次考試期間全面開放試場冷氣服務。大考中心說明，冷氣屬服務性質，若考試過程中冷氣中斷，將採取開窗或開電扇等措施因應，考生不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。此外，為防止電子舞弊，必要時將進行電子及金屬探測措施。
另，氣象預報顯示編號第9號巴威颱風可能帶來強烈風雨影響分科測驗考試，請考生密切 留意本會大考中心有關因應颱風應變措施所發布之最新訊息。因夏季高溫且傳染疾病流行，請考生做好個人防曬與衛生防護，考當日若有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩。
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大考中心表示，應考資訊包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、考試地點等與試場分配表採一次性公告，並在7月10日（五）下午2時至4時開放考生查看試場及座位，其餘時間皆不開放。
為利考生上網查詢，大考中心網站首頁於今日上午8時30分至下午1時以簡易型式呈現。若考生發現查詢資訊與原報名資料不符，應立即致電大考中心（02-23661416轉608）洽詢。
針對報名時有填寫行動電話的考生，大考中心今日將以「0911-511-467」發送簡訊提醒。若考生欲更改電話或通訊地址，可於今日上午9時至7月21日下午5時止，至大考中心網站「考生專區」修改，以利後續成績簡訊接收。
身心障礙應考服務與突發傷病申請
身心障礙及重大傷病考生申請「一般、輔具項目」或「特殊項目」的審查結果已開放查詢，特殊項目複審結果則在今日上午9時起開放查覽。大考中心提醒，相關座位、輔具或特殊試場安排，考生務必於考試前主動聯絡所屬考區確認。
若有突發傷病應考服務需求，今日上午9時起開放申請。7月7日至7月9日下午5時前可採網路申請，並須將醫療診斷證明正本限時掛號郵寄至大考中心；7月10日至7月12日則須下載申請表，填妥後逕向所屬考區提出申請。
歷年違規最大宗：沒帶有效證件
大考中心指出，歷年最大宗違規為未攜帶應試有效證件正本。考生考試當日務必攜帶國民身分證、有照片的健保卡、駕照、身心障礙證明、護照或居留證其中；學生證與無照片之健保卡均屬無效證件。若至身分查驗時間未持證件，經監試人員確認身分後雖准予應試，但若未在當節考試結束鈴聲響畢前將證件送達試務辦公室或試場，將依規扣減成績。
考試期間，非應試物品不得隨身攜帶入座或置放於抽屜中、桌椅下、座位旁。不可攜帶入座的物品包括：具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能之物品，如:行動電話、穿戴式裝置，如智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類等，或計算機、電子辭典、多媒體播放器材等。
全面開放冷氣 颱風來襲恐影響考試
本次考試期間全面開放試場冷氣服務。大考中心說明，冷氣屬服務性質，若考試過程中冷氣中斷，將採取開窗或開電扇等措施因應，考生不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。此外，為防止電子舞弊，必要時將進行電子及金屬探測措施。
另，氣象預報顯示編號第9號巴威颱風可能帶來強烈風雨影響分科測驗考試，請考生密切 留意本會大考中心有關因應颱風應變措施所發布之最新訊息。因夏季高溫且傳染疾病流行，請考生做好個人防曬與衛生防護，考當日若有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩。