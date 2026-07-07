我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃16強賽，法國以1：0擊敗巴拉圭，成功挺進8強。不過，替球隊攻入致勝點球的法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé），賽後卻遭遇場外風波，被巴拉圭參議員阿馬里利亞（Celeste Amarilla）發表涉及種族歧視的攻擊言論，引發國際足壇高度關注。面對相關言論，姆巴佩透過官方社群平台公開回應，強烈譴責歧視行為，法國足球協會（FFF）也隨即發表聲明力挺隊長，並表示將考慮採取法律行動。法國與巴拉圭的16強戰中，雙方在90分鐘內陷入僵局，最終靠著姆巴佩主罰點球命中，幫助法國以1：0驚險過關。根據法國媒體《Le Monde》報導，巴拉圭參議員阿馬里利亞（Celeste Amarilla）賽後在社群媒體上公然對姆巴佩進行惡毒的人身攻擊，發表「這個野蠻人甚至連讀書寫字都沒學過」、「他小時候不是喝母乳，而是吸椰子汁長大的」、「只是個拼命想假冒成法國人的喀麥隆殖民地後代」等極具侮辱性的歧視言論。面對人身攻擊，姆巴佩在官方X帳號發布聲明，直接回應阿馬里利亞的言論。姆巴佩表示：「妳是一個卑劣的人，也不配擁有現在的位置，更無法代表巴拉圭這個國家。」他指出，巴拉圭隊球員在本屆世界盃展現出的熱情與榮譽感，不應該因為個人的不當言論而被掩蓋，「因為妳輕率且可恥的種族歧視言行，全世界現在關注的焦點，不再是球員們在世界盃展現出的歷史性努力與奮鬥，而是一名傷害自己國家形象的人。」姆巴佩強調，自己不會坐視仇恨與歧視被散播：「我絕不會允許像妳這樣的人，在世界各地散播仇恨與種族歧視。」法國足球協會（FFF）隨後發布官方聲明，公開支持身為國家隊隊長的姆巴佩，並嚴厲譴責相關言論。法國足協表示：「阿馬里利亞參議員針對基利安・姆巴佩發表的種族歧視言論極其卑劣，絕對無法接受。」法國足協認為，這類言論不僅違反足球運動所倡導的尊重與多元價值，也可能涉及法律責任，「這些言論是違法且應受到譴責的，無論在國內或國際層面，都必須追究相關責任。法國足協將考慮採取法律行動，並向檢察機關通報此事。」法國足協也強調：「我們向隊長、球員，以及所有受到仇恨言論傷害的人表達全面支持。足球代表的是尊重、友愛與多元，而不是仇恨。」除了阿馬里利亞的言論外，巴拉圭傳奇門將奇拉維特（José Luis Chilavert）賽前的發言也引發爭議。根據英國媒體《BBC》報導，奇拉維特曾在賽前表示，巴拉圭將面對「一支非洲球隊」，被認為涉及對法國隊族裔背景的不當描述。對此，法國足球協會主席迪亞洛（Philippe Diallo）公開批評：「奇拉維特針對法國代表隊的種族歧視言論，破壞了足球運動中的尊重、友愛與多元價值。」迪亞洛表示，即使奇拉維特過去曾是世界足壇的重要門將，但這樣的發言仍令人無法接受，「他曾是一名偉大的門將，但如今卻因這些言論蒙上污點。」