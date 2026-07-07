Trip.com 宣布，今（7）日起至7月10日，推出為期四天盛夏旅展，攜手長榮航空推出獨家機票優惠火熱開賣！首發日推出日本、韓國、馬來西亞單程機票99元起。7月8日至7月9日於Trip.com指定活動頁，購買韓國指定地點機加酒可享5555元一口價，台日韓星級飯店99元起。同時，長榮航空7月8日獨家推出，日本、韓國、泰國、香港指定來回航線3999元起，再祭出高雄飛東京6999元優惠。
Trip.com提到，瞄準暑期度假日韓熱門航線，今（7）日中午12點，推出單程直飛台北往東京、大阪及首爾99元起機票。晚間10點，販售單程直飛台北往沖繩、釜山及亞庇999元起機票。7月8日機票日中午12點，販售台北到首爾四天三夜機＋酒每人5555元起優惠。同時，長榮航空7月8日獨家霸氣推出，台北來回香港機票3999元，台北來回曼谷、首爾機票5999元，台北來回沖繩機票6999元，高雄來回東京機票6999元，數量有限，售完為止。
首賣日優惠代碼驚喜折扣，中午12點推出2人以上（包含2人）預訂日本、韓國機票，稅前滿4000元可領 500元的機票優惠代碼。晚間10點則有稅前消費滿10000元及3000元可折抵2222元及333元的機票優惠代碼；持Visa無限卡卡友，不限航空購買商務艙機票享3% 折抵無上限。
飯店一晚99元起 大阪環球影城25週年門票買一送一
Trip.com並於7月9日飯店日，中午12點可開搶日本飯店超搶手築地銀座東誠可可尼精選飯店，鄰近築地市場與銀座商圈，超絕地點，一晚只要99元；步行就能抵達國際通的東急STAY沖繩那霸飯店，以及座落最熱鬧天神商圈的福岡天神東急STAY飯店，一晚也只要999元，假日最高現省7000元。晚間10點，人氣度假住宿古華花園飯店，一晚只要99元；鄰近駁二、愛河與西子灣的高雄翰品飯店，以及2025全新開幕位於首爾江南，步行達江南站的UH FLAT 江南臻選飯店，每晚999元優惠。
7月10日票券日，日本大阪環球影城將有機會買一送一！中午12點，上百種限量票券、eSIM、交通預訂優惠登場。Trip.com再推長榮航空預訂累積預訂累積Trip Coins + 哩程，出發歐美澳（美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、荷蘭、澳洲）等長線機票再賺2000 Trip Coins（等值新台幣約640元）。
「Klook」發布最新2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》
另一個旅遊平台「Klook」則是於日前發布最新2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》，表示高達95%的亞太旅客即使旅遊成本提高，今年仍照常出遊，未因成本因素取消或延後旅程，顯示面對全球經濟波動與國際局勢變化，旅遊熱度依舊不減。同時更加精打細算，偏好探索小眾目的地、體驗先行，並積極使用社群與AI規劃旅程。
趨勢1：旅遊需求依舊強勁 台灣旅客出遊信心奪亞太之冠
儘管旅遊成本持續波動，亞太旅客出遊意願依然極強。其中，台灣旅客的旅遊信心更居亞太之冠，86%表示對2026下半年的出遊信心與年初相同甚至更高。
趨勢2：願意花錢 但精打細算程度升高
面對旅遊成本增加，多數亞太旅客選擇維持旅行，但透過更精明的規劃控制預算，包含更積極搜尋優惠或套票方案、提早預訂、減少旅行次數但投入更多時間挑選最符合需求的旅程。
趨勢3：小眾目的地崛起 特色活動帶動二三線城市
旅客不再只追逐熱門景點，而是希望一趟旅程玩得更深、更廣。Klook調查指出，三分之二亞太旅客希望在一趟旅程中探索更多地方，主要原因包括深入體驗在地文化（42%）、發掘隱藏景點（39%）以及提升旅遊預算效益（37%）。
日本名古屋、福岡、澳洲凱恩斯、韓國江原道等地，皆為成長明顯的二三線城市，正逐步成為旅遊市場的最新成長動能。
趨勢4：體驗優先 從「選目的地」轉向「選活動」
在旅遊決策方式上，「體驗先行」的趨勢也越來越明顯。超過半數亞太旅客表示，規劃旅程時會先決定想參加的活動，再選擇目的地。
趨勢5：社群和AI驅動旅遊決策
Klook調查顯示，五分之四亞太旅客曾透過社群媒體尋找旅遊靈感，甚至預訂體驗。此外，高達91%的亞太旅客曾使用AI做行程規劃，更有36%因AI推薦而直接完成預訂。
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飯店一晚99元起 大阪環球影城25週年門票買一送一
Trip.com並於7月9日飯店日，中午12點可開搶日本飯店超搶手築地銀座東誠可可尼精選飯店，鄰近築地市場與銀座商圈，超絕地點，一晚只要99元；步行就能抵達國際通的東急STAY沖繩那霸飯店，以及座落最熱鬧天神商圈的福岡天神東急STAY飯店，一晚也只要999元，假日最高現省7000元。晚間10點，人氣度假住宿古華花園飯店，一晚只要99元；鄰近駁二、愛河與西子灣的高雄翰品飯店，以及2025全新開幕位於首爾江南，步行達江南站的UH FLAT 江南臻選飯店，每晚999元優惠。
「Klook」發布最新2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》
另一個旅遊平台「Klook」則是於日前發布最新2026下半年《亞太區旅遊脈動大調查》，表示高達95%的亞太旅客即使旅遊成本提高，今年仍照常出遊，未因成本因素取消或延後旅程，顯示面對全球經濟波動與國際局勢變化，旅遊熱度依舊不減。同時更加精打細算，偏好探索小眾目的地、體驗先行，並積極使用社群與AI規劃旅程。
趨勢1：旅遊需求依舊強勁 台灣旅客出遊信心奪亞太之冠
儘管旅遊成本持續波動，亞太旅客出遊意願依然極強。其中，台灣旅客的旅遊信心更居亞太之冠，86%表示對2026下半年的出遊信心與年初相同甚至更高。
趨勢2：願意花錢 但精打細算程度升高
面對旅遊成本增加，多數亞太旅客選擇維持旅行，但透過更精明的規劃控制預算，包含更積極搜尋優惠或套票方案、提早預訂、減少旅行次數但投入更多時間挑選最符合需求的旅程。
趨勢3：小眾目的地崛起 特色活動帶動二三線城市
旅客不再只追逐熱門景點，而是希望一趟旅程玩得更深、更廣。Klook調查指出，三分之二亞太旅客希望在一趟旅程中探索更多地方，主要原因包括深入體驗在地文化（42%）、發掘隱藏景點（39%）以及提升旅遊預算效益（37%）。
日本名古屋、福岡、澳洲凱恩斯、韓國江原道等地，皆為成長明顯的二三線城市，正逐步成為旅遊市場的最新成長動能。
趨勢4：體驗優先 從「選目的地」轉向「選活動」
在旅遊決策方式上，「體驗先行」的趨勢也越來越明顯。超過半數亞太旅客表示，規劃旅程時會先決定想參加的活動，再選擇目的地。
趨勢5：社群和AI驅動旅遊決策
Klook調查顯示，五分之四亞太旅客曾透過社群媒體尋找旅遊靈感，甚至預訂體驗。此外，高達91%的亞太旅客曾使用AI做行程規劃，更有36%因AI推薦而直接完成預訂。