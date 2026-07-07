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▲姆巴佩強硬、但正直回應，贏得外界好評，認為他不卑不亢，捍衛自身尊嚴。（圖／路透／達志影像）

▲事件發酵後，法國總統馬克宏親自發文力挺自家球星姆巴佩。（圖／美聯社／達志影像）

法國在世界盃16強賽以1：0擊敗巴拉圭，兩隊場上劍拔弩張，賽後又爆發嚴重的種族歧視風波。巴拉圭參議員塞萊斯特·阿馬里利亞（Celeste Amarilla）在社群媒體上對法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）發表了充滿種族歧視的惡意攻擊。對此，姆巴佩發文強力反擊，痛批對方是「卑鄙無恥且不配擔任公職的女人」；法國足協將要對此提告，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也親自發文聲援，大讚姆巴佩「對種族主義又進了一球」。在16強賽中，面對球風強悍、重兵防守的巴拉圭，姆巴佩於第70分鐘踢進致勝12碼罰球，幫助法國隊驚險晉級。然而，巴拉圭參議員阿馬里利亞卻在社群平台X上對他展開猛烈的人身攻擊。她不僅辱罵姆巴佩「愚蠢」，批評他賽後涉嫌拒絕與巴拉圭門將握手，更發布長文口出狂言，稱姆巴佩是「被殖民的喀麥隆人，拚命想把自己偽裝成法國人」以及「還沒學會寫字的野蠻人」，甚至表示巴拉圭球員應該賞他巴掌或對他比中指。面對惡劣的歧視言論，身為法國隊隊長的姆巴佩毫不退縮，透過個人社群帳號發表強硬聲明，既捍衛了自己，也為在場上奮戰的巴拉圭球員抱屈：「塞萊斯特·阿馬里利亞女士，您是一個卑鄙無恥、不配擔任公職的女人。您根本代表不了巴拉圭——這個在整屆賽事中始終揮灑著熱情與榮耀的國家。」「正是因為您的魯莽與毫不掩飾的種族主義，全世界已經遺忘了貴國球員在本屆世界盃上所創造的歷史征程與拚搏努力，取而代之的，是一位無能的女士給她的國家留下了最糟糕的形象。我絕不允許像她這樣的人，有在世界上自由散播仇恨與種族主義的自由。」姆巴佩強硬、但正直回應，贏得外界好評，認為他不卑不亢，捍衛自身尊嚴。事件發酵後，法國總統馬克宏親自發文力挺自家球星：「姆巴佩又進了一球——這一次是針對種族主義。我全力支持他。當言語帶來玷污時，我們的價值觀給出了回應：尊嚴、尊重與博愛。」法國足協（FFF）發布官方聲明強烈譴責，稱阿馬里利亞的言論「極度令人震驚且絕對無法容忍」。足協認定這些言論已構成犯罪，宣布將通報檢察機關並提起刑事訴訟。對於自家參議員的失言，巴拉圭政界高層迅速出面滅火，巴拉圭副總統阿利亞納（Pedro Alliana）對該言論表達強烈譴責，強調足球應是兄弟情誼的展現，旨在團結各國人民，沒有任何形式歧視的容身之處。巴拉圭國會議員奧爾特加（Johanna Ortega）： 出面向法國人民致歉：「在球場上我們是對手，但在場外，我們因尊重、尊嚴和追求人人平等而團結在一起。」目前姆巴佩在本屆世界盃已攻入7球，與阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）、挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）並列射手榜首位。法國隊接下來將於7月9日的8強賽中迎戰摩洛哥。