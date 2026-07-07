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玉女歌手蘇慧倫向來以凍齡美貌著稱，近日在《欠妳的那場婚禮》中飾演大陳立璇一角，以細膩演技詮釋婚姻中的壓抑與心碎，再度掀起討論。戲外的她與「滑板教父」孫益民結婚12年，育有1女1子，家庭生活低調幸福，不過過去感情路卻走得相當曲折，不僅曾和杜德偉傳出緋聞，還曾與導演陳國富低調交往，更一度捲入與閨密劉若英之間的三角傳聞。蘇慧倫出道後曾與張震嶽經紀人黃靜波交往，不過最終仍以分手收場。當時外界更盛傳她因遭劈腿而情傷，甚至一度將金曲獎落淚與感情事件連結，引發不少揣測。2006年蘇慧倫登上《康熙來了》時，也首度鬆口談及這段往事。當時蔡康永、小S提起她與黃靜波的舊情，小S更直接追問：「是不是有第三者？」蔡康永則提到，外界曾流傳她當年是因感情受挫而落淚。對此，蘇慧倫澄清，自己並沒有在公開場合落淚，「我真的沒有哭，只是媒體把那兩件事情放在一起了。」她坦言，真正難過也是回家後才哭，「一定會有受傷的感覺啊。」但她也表示，後來反而因這段感情更加了解自己，「也會因為這件事情慢慢了解自己，就知道自己可能也有比較不好的地方。」令人意外的是，蘇慧倫透露，分手後雙方仍維持朋友關係。她認為，「分手的情人是可以再當朋友的，因為畢竟曾經有過一段時間彼此了解，接下來互相打氣、給予關心也很好。」當蔡康永追問，如果未來好友與前男友交往，是否會出言勸阻時，她也大方表示：「不會啊，就是相愛就好啊。」除了這段戀情外，蘇慧倫後來也曾和大她12歲的導演陳國富交往。兩人曾被拍到甜蜜出遊，甚至一度傳出已在台北買房同居。不過當時陳國富與劉若英關係密切，外界一度盛傳蘇慧倫遭到好友劉若英「搶走男友」，三人關係引發不少討論。對於這段往事，三人始終未正面證實傳聞內容，但多年來仍成為演藝圈津津樂道的話題之一。如今蘇慧倫與孫益民攜手走過12年婚姻，雖然期間數度遭外界傳出婚變，但夫妻倆始終未正面回應，依舊維持低調生活。回首過去跌跌撞撞的感情歷程，也讓不少粉絲感嘆，如今的她終於找到屬於自己的幸福。