我是廣告 請繼續往下閱讀

▲C羅豪宅中有超大游泳池。（圖／翻攝自IG@georginagio）

▲C羅豪宅中有巨大草皮可以放風。（圖／翻攝自IG@georginagio）

足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與女友喬治娜（Georgina Rodríguez）交往近10年，搭著足球明星的光環，女方從時薪360元保母、櫃姐打工族，蛻變成為國際名人，雖然已經是世界知名的模特兒，不過仍然不敵C羅的超強財力，她過去曾在紀錄片中透露，第一次到C羅5000萬美金（約台幣17億）豪宅時，竟然因為房子太大直接迷路，甚至花了半小時才找到客廳。喬治娜曾在Netflix紀錄片《I Am Georgina（我是喬治娜）》分享這段趣事。她回憶，第一次踏進C羅位於西班牙馬德里的豪宅時，完全被驚人的超級大空間給震撼。根據了解，C羅這棟豪宅價值約5000萬美元（約新台幣17億元）的豪宅，擁有7間臥室、8間衛浴，還設有獎盃展示廳、迷你足球場及游泳池，奢華程度宛如度假飯店，喬治娜替繼子慶生時，也公開過家裡內部造景，不僅有私人游泳池，還有超寬敞草皮、沙發等設施，豪華程度非同凡響。喬治娜笑說，自己以前住慣小公寓，完全無法適應豪宅的格局，「我第一次去他家時，去廚房喝完水就迷路了，從客廳走一趟來回竟然要花半小時，因為我根本不知道怎麼走回去。」她坦言，自己足足花了半年時間，才終於記住家裡所有房間的位置和動線。這段「豪宅迷路記」曝光後，也讓不少網友笑翻，紛紛留言表示「原來真的有人會在自己家迷路」、「從房間走到客廳根本像在健走」、「一般人煩惱房子太小，他們煩惱房子太大」，看似誇張的經歷，也成了喬治娜與C羅豪門生活中，最令人印象深刻的故事之一。