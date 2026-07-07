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國民黨立委萬美玲的兒子、準備角逐桃園市議員的參選人佀（音同似）廣洋被爆出霸凌事件，多名昔日同窗出面指控，歷經數月沉默，佀廣洋昨終於透過書面聲明道歉，稱自己年少時期不成熟，因為自己的行為讓他們受到傷害。只是臉書留言下，出現聲稱萬美玲團隊秘書留言稱：「到了選舉再提小孩子時候的事真不厚道，為什麼沒選舉的時候都不講？就是有競爭人在幕後炒作吧」。佀廣洋霸凌傳聞在社群threads上流傳近一年，一開始團隊矢口否認、拒絕回應，上周五萬美玲面對媒體詢問，甚至臭臉不回應，直到昨天才透過紙本聲明道歉。稱年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。他坦言曾把亞斯伯格症同學從椅子上推倒，當時雙方家長都有到校，當下他有表達歉意。在此，他還要再次表達歉意。針對國中取了綽號造成傷害，他說現在知道他們的感受，一定要對他們表達深深的歉意；而他過去兩段感情不愉快分手，處理的不夠成熟，他也一直深自反省，也要再次道歉，更要感謝過去的陪伴並給予對方祝福。針對網傳偷吃補習班同學雞排及大學靠母親施壓才畢業等說法，佀廣洋否認表示，大學期間是依照校方規定辦理休學及補修課程，程序均符合學校制度，最終完成學業取得畢業資格。佀廣洋強調，做過的事情一定會承認，也願意接受檢驗與反省；但沒有做過的事情，希望社會回歸事實，不要以訛傳訛。佀廣洋昨天道歉後，臉書湧入大量加油貼文，其中更不乏國小家長會長，另外包括桃園區寶慶里、永安里、瑞慶里、中埔里長也都聲援，而萬美玲昨雖透過聲明表示，當年兒子涉入校園簽賭，親自報警將兒子移送少年法庭，但昨天萬美玲服務處秘書鍾國明留言聲援佀廣洋，表示「廣洋加油！小時候年輕不懂事犯錯，長大知道過去的錯誤承認道歉就好啦，到了選舉再提小孩子時候的事真的不厚道，為什麼沒選舉的時候都不講？有競爭人在幕後炒作！」。