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眼牆完整、體育場效應明顯 顯示颱風正值巔峰

日本氣象廳：巴威維持猛烈等級 10日逼近沖繩

▲預測路徑顯示，巴威通過沖繩附近後，將持續朝西北方向前進，將於11日白天最接近台灣。（圖／翻攝自日本氣象廳）

沖繩防警報級豪雨 11日最接近台灣

今年第9號颱風「巴威」（Bavi）持續朝台灣逼近，來勢洶洶引起國際間關注。國際太空站（ISS）日前拍下了巴威的壯觀畫面，從距離地球約426公里的高空俯瞰，可見巴威呈現高度對稱的中心密集雲團及輪廓分明的巨大颱風眼。日本氣象廳最新預測指出，巴威將持續維持「大型且猛烈」等級，預計10日逼近沖繩南方海域，11日最接近台灣，沖繩、奄美及先島群島須嚴防警報級豪雨、暴風及風暴潮。根據菲律賓民間科學組織「Science Konek」6日公布的縮時影片，國際太空站於凌晨4時34分至39分飛越西太平洋上空時，完整捕捉巴威席捲馬里亞納群島的畫面。當時陽光逐漸照亮雲系，巴威展現出近乎完美的圓形結構，巨大颱風眼周圍形成陡峭的眼牆，呈現典型的「體育場效應」（Stadium Effect），顯示其眼牆結構相當完整，通常也是強烈熱帶氣旋的重要特徵。畫面中還可清楚看見密集纏繞的螺旋雨帶，以及向外延伸的高層輻散雲系，反映巴威當時正處於強盛發展階段。當時颱風侵襲關島、塞班島等馬里亞納群島，平均最大風速一度高達每小時285公里，對當地造成嚴重衝擊。日本氣象廳7日上午最新觀測指出，巴威目前位於馬里亞納群島附近，以每小時約25公里速度向西前進。「大型且猛烈」的巴威颱風中心氣壓約920百帕，中心附近最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風達每秒75公尺，暴風圈半徑約240公里，強風範圍更延伸至約560公里。氣象廳預估，巴威8日仍將維持猛烈等級，最大瞬間陣風更可能進一步增強至每秒80公尺，預計10日以「猛烈」等級抵達沖繩南方海域。雖然巴威在11日略減弱為「非常強烈」颱風，仍將通過先島群島附近並進入東海，對沖繩影響最為顯著。日本氣象廳提醒，9日至11日期間，沖繩及奄美地區恐出現警報級豪雨、暴風、巨浪及風暴潮，民眾應儘速完成防颱準備，嚴防災害發生；西日本沿海也可能因颱風外圍環流掀起大浪，需留意海象變化。此外，雖然目前預測顯示巴威直接登陸日本本州的可能性已降低，但受颱風外圍暖濕氣流影響，日本西部仍有機會出現局部大雨及雷雨。預測路徑顯示，巴威通過沖繩附近後，將持續朝西北方向前進，將於11日白天最接近台灣，之後持續朝西北方向前進，預計12日登陸中國華中地區，並逐漸減弱。不過，氣象廳強調，颱風路徑及強度仍可能調整，呼籲民眾持續關注最新氣象資訊，及早做好防災準備。