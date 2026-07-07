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日籍資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫昨（6）日中午在台中市演講結束後，於永豐棧酒店一樓大廳遭黑衣男子當眾揮拳攻擊，引發國內外高度關注。台中市長盧秀燕今（7）日受訪時表示，台中市絕不容許任何暴力事件發生，只要有暴力案件，警方一定會採取最強力的執法作為。她指出，這起案件從案發到逮捕嫌犯不到4小時，展現警方積極辦案效率，至於相關案情及犯案動機，仍有待檢警進一步釐清。根據檢警掌握資料，33歲涉案男子廖港發出生於中國廣東，本月2日持香港居民證件，以網路簽證方式入境台灣。廖男涉嫌於昨天中午攻擊矢板明夫後，原本預計搭乘下午2時55分班機飛往南韓釜山，但警方研判他有離境可能，報請檢察官核發拘票，並趕赴台中國際機場攔截，成功在登機前將人逮捕，未讓犯嫌順利出境。矢板明夫今天凌晨也在臉書發文，感謝台中警方在最短時間內將施暴者查緝到案，並再次還原事發經過。他強調，任何形式的暴力都不應被合理化，更不能成為壓制不同意見的手段，「面對任何形式的暴力與威嚇，我不會退縮，也不會屈服」，希望案件能徹底查明真相，維護台灣民主社會的言論自由與法治價值。