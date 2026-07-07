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國民黨立委萬美玲子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰，近日遭爆過去種種霸凌行徑與黑歷史，神隱多時昨日終於透過影片致歉，並坦承過去曾簽賭。對此百萬網紅Cheap表示，萬美玲從議員到立委都主打教育，結果連兒子都顧不好，也認為應該趁這次事件，好好把世襲制度淘汰，最後獻計3招，上策斷尾求生，親自召開記者會「勸退兒子」；中策斷絕母子關係；最下策則是硬凹到底，「美玲姐會怎麼選呢？」Cheap坦言覺得確實蠻好笑的，萬美玲當議員和立委，都主打「教育」、「保護孩子」，結果自己小孩在高中時玩球版、推倒同學、5歲時把白膠擠在同學頭上，而萬美玲當時還只是議員，卻連在同一個城市的兒子都顧不好，小孩在學校搞簽賭，搞得最後才突然發現，說不過去吧。Cheap表示，世襲制度應該被淘汰，然後成年了又要接媽媽的政治香火，是沒人才了嗎？小孩是不是政治的料自己最清楚，硬要推只是在害他，繼承政治香火不一定要小孩，萬美玲在桃園經營了20年，身邊難道真的沒有優秀、清白、有能力的年輕幕僚或助理嗎？趁這霸凌事件，也好好把這種世襲制度淘汰吧。最後Cheap獻計萬美玲3招，上策是斷尾求生，親自召開記者會勸退兒子，萬美玲與佀廣洋一起站出來開記者會，痛定思痛表示，兒子雖然已經為過去的錯誤付出了法律代價，也公開道歉了，但要承擔公權力的民意代表，就必須最高標準，然後親自勸佀廣洋退出這次選舉，回歸社會好好反省、沉澱。中策斷絕母子關係，參考一樣是桃園議員李柏瑟，和兒子斷絕母子關係，說佀廣洋已是成年人了，他做的事情自己負責，他要選舉交給市民用選票判斷，不會幫他站台，也不會給他資源。最下策則是硬凹到底，高喊這是政治抹黑，「美玲姐會怎麼選呢？」