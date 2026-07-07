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印太戰略智庫執行長矢板明夫昨天遭中國籍廖姓男子攻擊。對此，民進黨立委、台北市長參選人沈伯洋今（7）日表示，對此嚴厲譴責，並強調此事不僅僅是暴力事件、跨境鎮壓，而是中國想要用拳頭的方式，讓台灣人無法講話，但大家不會屈服；他也感嘆說，當大家都站出來、國際的人士都站出來，唯一不站出來的卻是立法院，令人啼笑皆非。蕭美琴、民進黨立委沈伯洋上午出席2026中國影響力網絡年會開幕典禮。媒體關切，今天與蕭美琴同台出席活動，未來是否會邀請蕭站台？沈伯洋回應，今天是民主實驗室辦的活動，很高興蕭副總統能來致詞，他們剛剛從樓下到樓上時，已經聊了很多。他提到，最近台灣發生非常多的事，包含台中暴力事件、中國實射飛彈，很明顯的，對方想要用拳頭、用威脅的方式，讓台灣人閉嘴，但台灣人不會因此屈服，也不會因為這樣少講話，全世界研究中國的人，大家齊聚一堂，代表他們的堅定，也讓大家知道，民主同盟是如何站在一起，對抗極權擴張。對於矢板明夫昨天被突襲，外界認為此事是《民族團結進步促進法》之後的首起的跨境鎮壓，該如何預防此事？沈伯洋打趣說，整間房間應該有一半都是被跨境鎮壓的人，像副總統之前在捷克所發生的事，還有他被通緝的事，都是跨境鎮壓的經典案例，而矢板先生昨天遇到的事，「我們嚴厲譴責，這不僅是一個暴力事件，是一個跨境的鎮壓，是中國想要用拳頭方式，讓台灣人沒有辦法講話」，但大家不會屈服。沈伯洋進一步指出，上星期五院會，民進黨團已經提出，對於在地協力者，台灣應該怎麼做？在風險控管上，國人如果赴中，應該要怎麼做？其實這些都已經有法案，民進黨團提出這樣的譴責案，希望立法院能夠通過，卻仍被否決，當大家都站出來、國際的人士都站出來，唯一不站出來的卻是立法院，令人啼笑皆非。