2026年世界盃16強賽持續火熱開打，美國今（7）日在西雅圖球場迎戰比利時，雖然坐擁主場優勢並一度扳平比分，但仍無法抵擋「歐洲紅魔」攻勢，最終以1：4落敗，無緣晉級8強。隨著美國出局，加拿大、墨西哥與美國3支地主球隊也全數止步16強，提前結束本屆世界盃旅程。比利時則繼續朝冠軍目標邁進，接下來的8強賽將迎戰冠軍熱門西班牙。

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巴洛貢紅牌風波後先發　美國主場夢碎

美國本屆世界盃以D組第一身份晉級淘汰賽，32強賽面對波士尼亞與赫塞哥維納時，即使陷入少打一人的困境，仍成功突圍。不過，該場比賽染紅的主力前鋒巴洛貢（Folarin Balogun），因國際足總（FIFA）做出「緩期執行禁賽」的決定，本場仍獲得先發機會。

比利時方面，小組賽前兩戰僅拿下平局，表現一度受到質疑，但最後一輪以5：1大勝，32強賽更上演逆轉好戲晉級16強。本場比賽，雖然德布勞內（Kevin De Bruyne）、盧卡庫與多庫（Jérémy Doku）等主力球星先坐板凳，但比利時仍展現深厚戰力。

德凱特拉雷梅開二度　比利時半場領先

比賽開場第9分鐘，比利時率先打破僵局。特羅薩德（Leandro Trossard）左路傳中製造混戰，拉斯金（Nicolas Raskin）跟進後送出橫傳，德凱特拉雷在門前冷靜推射破網，比利時取得1：0領先。

落後的美國沒有放棄，第31分鐘取得自由球機會，蒂爾曼（Malik Tillman）主罰後皮球擊中人牆改變方向，意外飛入球門，美國追成1：1平手。不過，美國扳平喜悅僅維持2分鐘，比利時迅速反擊。特羅薩德再次送出精準傳中，德凱特拉雷高高躍起頭槌破門，上半場結束，比利時以2：1領先。

范納肯、盧卡庫進球鎖定勝局　比利時挺進8強

下半場美國試圖積極反撲，但比利時在第57分鐘再度擴大優勢。德凱特拉雷前場施壓迫使美國門將弗里斯（Matt Freese）處理失誤，皮球落到范納肯腳下，他面對空門輕鬆推射得手，比利時取得3：1領先。

為穩住戰局，比利時隨後換上德布勞內、盧卡庫與多庫等攻擊好手，加強進攻威脅。美國雖然在主場球迷加油聲中持續進攻，但面對庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）領軍的防線，始終無法再度破門。比賽進入傷停補時階段，盧卡庫把握反擊機會完成致命一擊，將比分擴大至4：1，徹底粉碎美國晉級希望。

最終，比利時靠著德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）梅開二度以4：1擊敗美國，成功挺進世界盃8強，下一站將面對剛淘汰葡萄牙的奪冠大熱門西班牙；美國則成為本屆3支地主國中最後一支出局的隊伍。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...