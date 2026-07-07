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根據ESPN巴西版報導，在世界盃16強戰以1：2爆冷不敵挪威後，巴西巨星內馬爾（Neymar）已獲准離開國家隊集訓營。這位在賽後淚灑球場並宣布退出國家隊的34歲老將，目前已前往佛羅里達州奧蘭多與家人會合并展開度假，至於他何時回歸母隊桑托斯仍是未知數。在對陣挪威的生死戰中，挪威神鋒哈蘭德梅開二度，內馬爾雖在比賽尾聲以12碼罰球破網，仍無法阻止巴西吞下自1990年以來最早出局的難堪紀錄。受右小腿傷勢困擾，內馬爾本屆世界盃僅出賽2場。賽後他在大都會人壽體育場崩潰痛哭，並正式宣告國家隊生涯落幕：「我盡力了。我的國家隊生涯始於這裡，現在也在此畫下句點。」回顧2010年8月，內馬爾正是在這座球場迎來國家隊首秀並攻入首球。他最終以80顆進球名列巴西隊史進球王，超越了傳奇球王比利。在返回球隊下榻飯店後，巴西足協允許球員自行離開。內馬爾隨即離開紐澤西州，前往奧蘭多與家人會合。桑托斯球團方面表示，預計本周內足球總監馬托斯與總教練庫卡將與內馬爾會面，討論他的休假天數與確切的回歸日程。目前內馬爾可能復出的時間點包括：7月16日：對陣博塔弗戈的巴甲聯賽7月21日：對陣委內瑞拉中央大學的南美杯賽事7月25日：對陣沙佩科恩斯的巴甲聯賽不過，據ESPN了解，桑托斯管理層傾向給予內馬爾充足的時間，讓他從世界盃失利的陰霾中平復心情。在球員本人主動溝通前，球團不會強行安排日程。總監馬托斯對此僅簡短回應：「我們會等。」總教練庫卡也表示目前暫無進一步資訊。此外，桑托斯還將迎來另一名參與本屆世界盃的球員——巴拉圭前鋒卡瓦列羅。過去幾個月他被租借至英冠球隊朴茨茅斯，如今租借期滿歸隊。有趣的是，卡瓦列羅在本屆世界盃共上陣2場，累計出戰94分鐘，出場時間甚至超過了飽受傷病困擾的內馬爾。