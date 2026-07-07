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大眾傳播、批發零售行業曾在颱風天仍上班 近7成公司沒提供防護措施

颱風停班法制化？ 9成勞工贊成

夏天除了高溫外，也常有颱風、豪大雨，使得上班族經常關注「停止上班」的報導，根據yes123求職網調查，當颱風、豪雨來襲宣布停班，有高達79.7%勞工「曾經」照常上班過，僅14.8%是主動自願上班。且又以大眾傳播、批發零售及醫護生計業等為多。根據yes123求職網調查發現，當颱風、豪雨來襲宣布停班，合計有高達79.7%的勞工透露，「曾經」照常上班過，其中又分成64.9%「屬於被老闆、主管要求去上班」；14.8%「是主動自願去上班」。yes123求職網指出，進一步以「行業別」交叉分析，在颱風天、豪雨天，「曾經上工」比例的前5名，依序為「大眾傳播與公關廣告」91.3%、「批發零售與貿易」90%、「醫護與生技」88.7%，及「農林漁牧礦與環保生態」86.1%、「餐飲住宿與休閒旅遊」84.3%。如果曾經「風雨無阻」到班過，高達69.7%的勞工透露，公司「沒有」提供防護措施；甚至還有24.1%的勞工更表示，「曾經」因公受傷。仍有32.2%的勞工朋友指出，公司事後「有提供」補休，但也代表其餘67.8%出勤者，「沒有」獲得補休；及26.1%勞方透露，企業「有提供」雙倍薪，這也表示還有73.9%的資方，其實「沒有」提供員工雙倍薪。yes123求職網表示，根據調查顯示，以公司現況來看，每逢夏季颱風季，若當地政府「宣布停班」，企業因應措施當中，合計有91.7%選擇「停班」，不過又分成55.6%屬於「停班，但照樣給全薪」；30.4%屬於「停班，且不給薪」；5.7%屬於「停班，但給半薪」。也意味著剩餘8.3%的公司表示，「仍需到班」。對於所謂的「颱風停班」、「豪雨停班」等是否正式「法制化」，採取有薪假方式，高達96.6%的勞工贊成；企業則有65.3%贊成。yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主假如要求勞工出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，並且提供交通工具、交通津貼，不過無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職；只是雇主因勞工未到班，而要扣薪、不給薪，也不算違法。楊宗斌提醒，若覺得風雨天上班，可能有危及生命安全的風險，可向雇主說明之後，行使所謂的「退避權」不出勤；企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意；最後也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償或提供補休。「夏季上工與颱風天出勤調查」是由yes123求職網於2026年6月18日到7月1日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上，且有正職工作的會員，有效問卷共1,340份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%；至於企業部分，有效問卷共1,086份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。