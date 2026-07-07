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因應強颱來襲 縣府提醒農民適時採收

▲因應巴威颱風可能來襲，花蓮農民搶收硬質玉米，以減少損失。（圖／光豐地區農會提供）

徐榛蔚呼籲：以自身安全為優先 如需撤離務必配合

強颱巴威來襲，暴風半徑有350公里，北台灣首當其衝，花蓮縣政府也不敢大意，當地農民已經開始搶收硬質玉米等作物，稻米也已採收九成，花蓮縣長徐榛蔚今（7）日則提醒農民朋友，應密切關注颱風最新動態，及早完成各項防颱整備及農作物防護措施，並以自身安全為優先。尤其位於堰塞湖警戒區域的農友，請務必配合所在地鄉鎮市公所及相關單位辦理預防性疏散撤離，共同維護生命安全。花蓮縣政府提醒農民朋友及早做好各項防颱準備。農糧作物方面，應保持田區排水溝渠暢通，並加強病蟲害預防管理；一期水稻已陸續進入收穫期，成熟水稻應及早收割，降低植株倒伏、泡水或穗上發芽風險。蔬菜類作物於颱風侵襲前不宜搶播，可採收者應儘速採收；大豆、玉米等雜糧作物應留意植株倒伏及田區積淹水情形。果樹應加強防風固定及支柱補強，進入採收期者應適時採收，以減少災害損失；設施栽培則應全面檢視溫（網）室及相關生產設施，如有破損或結構不穩情形，應及早修繕補強。依據中央氣象署預報，巴威颱風未來動向可能影響台灣。花蓮縣長徐榛蔚籲請農民朋友密切關注颱風最新動態，及早完成各項防颱整備及農作物防護措施，並以自身安全為優先。尤其位於堰塞湖警戒區域的農友，請務必配合所在地鄉鎮市公所及相關單位辦理預防性疏散撤離，共同維護生命安全。倘颱風造成農林漁牧災損，請儘速向所在地鄉鎮市公所或相關單位通報，以利後續辦理災情查報及相關救助作業。縣長徐榛蔚表示，颱風期間天候變化快速，農友進行防災整備時務必以自身安全為首要考量，切勿冒險巡視農田或進行搶收作業；位於堰塞湖警戒區域及土石流潛勢地區的農友，更應配合地方政府及相關單位辦理預防性疏散撤離，共同守護生命安全。花蓮縣政府將持續掌握各地農業災情，並依農業天然災害查報作業程序，會同相關單位儘速辦理災情查報及後續復原工作，全力協助農友降低災害損失。