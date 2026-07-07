我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬國弼的炸雞店價位並不高。（圖／翻攝自臉書@泰雞烈）

馬國弼背著5千萬元的債務，四處尋找工作機會，近日他與友人合資120萬元，在台北市林森北路開泰式炸雞店「泰雞烈」，才開業3個月就吸引許多客人，每天忙到凌晨3點，最高紀錄一晚可賣出100份炸雞，皇天不負苦心人，他這幾年努力工作，5千萬元的債務已經剩下500萬元，正面積極的態度獲得讚賞。根據《鏡週刊》報導，馬國弼過去也曾砸200萬元開美式炸雞店，未料開業不久就遇到疫情，慘賠收場，此次他和朋友合資，只要沒拍戲就到店裡幫忙，凡事親力親為，最高紀錄一個晚上可以賣出100份炸雞。到「泰雞烈」的臉書粉絲專頁一看可發現，其實價位並不高，雞腿70元、棒棒腿3隻65元、雞排95元，薯條45元，飲料有奶茶、椰子汁、山竹汁，都只要50元，比很多知名連鎖店都要便宜。馬國弼2013年因沉迷賭博，欠下5千萬元的債務，為了還錢他當外送員、搬運工、直播帶貨，還去早餐店上班，經過10幾年的努力，終於還到剩下500萬元的債務，而馬國弼在面對媒體時，總是面帶笑容，有問必答，也不避諱告訴大家他需要工作的機會，對於每一場演出都非常看重。