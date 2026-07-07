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▲曾馨瑩（右）當年為郭台銘（左）與名模林志玲的舞蹈老師。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

鴻海集團創辦人郭台銘近日被狗仔拍到與一名50歲的女球友互動密切，新聞曝光至今太太曾馨瑩未有回應，不過閨密賈永婕卻數度發聲，疑似替閨密抱不平。而身為郭台銘與曾馨瑩「媒人」的林志玲昨（6）日發文寫道：「跌倒中學會自己站起來，才能擁有保護自己的盔甲。」短短一句話被外界解讀是在鼓勵曾馨瑩。林志玲昨日在社群媒體上發文寫道：「淡定不是天生就有，風骨也不是與生俱來；是扛過了多少事，跌倒中學會自己站起來，才能擁有保護自己的盔甲。」文中雖未點破何事，但因為發文時機敏感，被外界解讀是暗指郭董女球友緋聞事件。事實上，2007年郭台銘邀請名模林志玲在鴻海尾牙上表演探戈，曾馨瑩為兩人的舞蹈老師，負責教導兩人排舞，郭台銘在學舞過程中，深深被曾馨瑩專注教學的模樣吸引，進而一見鍾情並展開追求，兩人最終跨越24歲年齡差，於2008年7月結婚。如今郭台銘陷入桃色風波，被爆料與謝姓熟女球友互動密切，事件引起了外界極大的關注。雖當事人至今未回應，不過曾馨瑩的閨密賈永婕卻意有所指說：「男人真的很奇怪。」難道看不出來那些刻意拉近距離的人，跟詐騙集團的套路很相似？文中雖沒有直接點名，但也讓許多網友認為就是在暗指郭台銘。此外，賈永婕被問：「認識郭董的球友嗎？」她則笑說：「我怎麼可能認識？我的朋友，都是美麗又善良的女生。」高級酸讓網友看了狂讚：「賈永婕真的很懂說話的藝術」、「這個回應給滿分！直接用幽默感把八卦化解掉。」