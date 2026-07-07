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▲美國在今日以1：4敗給比利時。這意味著，本屆賽事已沒有任何一支東道主球隊能挺進8強。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽進入白熱化的16強淘汰賽階段，但在自家門前作戰的東道主球隊卻面臨全軍覆沒的窘境。繼加拿大與墨西哥相繼出局後，最後一支地主希望——美國隊，在西雅圖流明球場（Lumen Field）以1：4慘敗給實力堅強的比利時，正式宣告本屆世界盃的三支主辦國皆止步於16強，這也宣告本屆世界盃所有主辦國皆以出局。美國守門員弗里茲（Matt Freese）在下半場剛開始不久就發生低級失誤，讓比利時打進第3球，此役荒腔走板發生3次失誤，也讓現場66925名觀眾鴉雀無聲。根據Sofascore統計，美國隊本場出現3次導致對手進球的失誤，分別由理查茲（Chris Richards）、里姆（Tim Ream）和弗里茲所犯下。美國也是世界盃唯一一支單場3次發生導致丟球失誤的球隊。本屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，但在進入淘汰賽後，地主球隊卻接連吞下敗仗。加拿大以0：3慘遭摩洛哥血洗，墨西哥以2：3不敵英格蘭，美國則在今日以1：4敗給比利時。這意味著，本屆賽事已沒有任何一支東道主球隊能挺進8強，主場優勢在殘酷的淘汰賽中未能發揮作用。比賽開局，比利時便展現了強大的進攻火力。年僅25歲的攻擊中場德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）在上半場大放異彩，先是在第9分鐘推射破門，隨後又在第33分鐘頭球建功，完成梅開二度。美國隊則在第31分鐘靠著蒂爾曼（Malik Tillman）的自由球折射幸運扳回一城，上半場結束美國以1：2落後。然而，比賽的轉捩點發生在下半場第57分鐘。美國門將弗里茲衝出禁區試圖處理球，卻在面對對手壓迫時發生要命的「低級失誤」。他猶豫不決導致球權被斷，比利時中場瓦納肯（Hans Vanaken）見狀直接在30碼外推射空門，儘管美國後衛里姆（Tim Ream）拚命回防仍無法將球清出，比利時將比分擴大至3：1。這記離譜的失誤徹底擊沉了美國隊的士氣。現場記者描述，當時西雅圖流明球場內湧入滿場的66925名觀眾，但在這顆進球後，全場球迷陷入了「令人毛骨悚然的死寂」，奪冠希望瞬間破滅，甚至有部分自家球迷對門將發出嘲諷的噓聲。比賽尾聲，比利時換上主力前鋒「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）。第92分鐘，盧卡庫在禁區內精彩地內切後低射破門，打進鎖定勝局的第4球，更對著全場鴉雀無聲的西雅圖球迷做出「雙手托耳」的慶祝動作，為這場大勝畫下完美句點。最終，比利時以4：1大勝美國，昂首晉級8強，下一輪他們將前往洛杉磯，迎戰剛以1：0淘汰葡萄牙的強敵西班牙。而美國隊的世界盃之旅，則在充滿遺憾與失誤中黯然畫下句點。