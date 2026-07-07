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首季雇主獎勵金已入帳 勞保局已主動發函提醒登錄

政府為了給育兒家庭更靈活的支援，兼顧工作與子女照顧，推動的彈性育嬰留職停薪津貼「以日申請」新制自今年開辦以來，申請狀況呈現穩定成長趨勢，截至6月30日止，累計申請人數已衝破1.4萬人、申請筆數突破3萬筆，雙雙創下新高，顯示此項新措施，確實為有臨托或短期家庭照顧需求的父母，提供了更實際且更具彈性的時間選擇。以日申請總人數累計達14,861人，占整體育嬰留停總人數（55,425人）之26.8%，且以日申請總筆數累計達31,581筆，突破3萬筆，占整體總筆數74,619筆之的42.3%。而6月申請筆數6,957筆，占整體總筆數14,356筆的 48.5%，已接近5成，顯示越來越多父母選擇更具彈性的「以日申請」育嬰留停模式來陪伴幼兒。男女比例趨近，累計14,861名以日申請者中，女性為7,604人、占比51.2%、男性為7,257人、占比48.8%，男女比例已較為趨近。開辦以來，男性申辦比重呈現逐月成長趨勢，由1月的43.4%一路穩定成長至6月的50.7%，且6月男性申辦比重達50.7%，亦較5月50.3%成長，為持續第二個月超越女性，男性參與度穩定走高，顯示新措施有效促進職場爸爸共同分擔育兒責任意願，讓爸爸們更彈性能在關鍵時刻挺身而出。另外，首季符合資格且已於線上登錄帳戶單位，勞保局已於5月27日直接撥款入帳。針對符合資格但尚未於官網登錄帳戶資料，勞保局已於6月25日主動發函通知，再次提醒雇主趕快到勞保局官網線上登錄公司金融帳戶，這個帳戶一經登錄，日後皆可適用，能方便獎勵金順利、快速地直接入帳。