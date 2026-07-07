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▲會持續向西移動，周四接近台灣東方後開始北轉，預估將在周五、周六上午最靠近台灣。（圖／中央氣象署提供）

▲超過72小時的颱風預報誤差範圍超過200-300公里，目前巴威颱風從北部海面貼著路過機率最高，不過還是不能排除稍偏移，中心登陸可能。（圖／翻攝tropical tidbits）

巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑確定將會侵襲台灣，根據氣象專家吳德榮表示，各國模式預估越來越一致，將從台灣東部靠近，並在台灣北部在宮古島海域之間通過可能性高，不過颱風超過72小時預告存在誤差值，不排除中心有登陸台灣機會，由於颱風半徑達到350公里，就算不登陸，台灣各地也難逃風雨，尤其中部以北需要留意致災性降雨。巴威颱風各國模式誤差持續縮小，預報路徑也越來越一致。目前中央氣象署、歐洲、美國、日本、香港、韓國、菲律賓等模式皆顯示，巴威颱風今（7）日起至明（8）日將持續向西移動，預計周四接近台灣東方海面後開始北轉，預估將在周五晚上至周六上午最靠近台灣。目前預估巴威將以強烈颱風之姿接近台灣，暴風半徑有機會擴大至350公里，10級暴風半徑約150公里，屆時半個台灣都可能籠罩在暴風圈之下，風雨相當可觀，尤其中部以北將位於主要環流影響範圍。不過，由於目前預報仍有約200至300公里誤差，因此巴威颱風中心仍不排除有登陸台灣的可能，若太平洋高壓勢力更強，巴威往西偏移、登陸本島的機率也會提高。氣象專家吳德榮接受《NOWNEWS》採訪指出，今（7）日觀察，目前各國預報逐漸趨於一致，最可能路徑是從台灣東北部海面接近東部海域，再由台灣北部與宮古島海域之間通過，後續持續朝中國浙江一帶移動。不過，吳德榮也提醒，由於超過72小時的颱風路徑預報仍存在200至300公里誤差，目前雖以從台灣北部近海掠過的機率最高，但路徑仍有調整空間，若後續再往南偏移一些，颱風中心仍有機會登陸台灣，因此現階段仍不能排除登陸的可能性。即使巴威颱風最終沒有登陸台灣，以目前預估暴風半徑達350公里、10級暴風半徑約150公里來看，半個台灣仍將籠罩在暴風圈影響範圍內，尤其中部以北將直接受到主要環流影響，可能出現致災性強風豪雨。預估周五晚上至周六上午將是巴威最接近台灣、風雨最劇烈的時段，隨著颱風周六下午逐漸遠離台灣、朝中國大陸沿海接近，台灣各地風雨才會逐步減弱，但仍須持續留意後續路徑及強度變化。