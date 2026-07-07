根據氣象署預測，巴威颱風可能於後（9）日起影響台灣，現正值暑假旅遊旺季，國內民眾可能早已訂好出國行程，針對此事旅韓部落客「不奇而遇Steven & Sia」指出幾項注意事項，包含擔心航班受到颱風影響，可先買旅遊不便險，也要先確認免費取消住宿的期限，並查詢有無已經預約的付費行程。此外，也要注意航空公司是否有「特殊退改規定」的公告，這樣有機會再省上萬元。
巴威颱風本週可能影響台灣出發班機，甚至包含往返日本、韓國的航班，「不奇而遇Steven & Sia」指出，在這段期間，若航班受颱風影響而取消，運氣好的話可能只需多花幾千元台幣，但也有可能損失上萬元。
一、旅遊不便險買了沒？
若民眾認為自己訂的航班很可能受颱風影響，「不奇而遇Steven & Sia」建議可以先採取以下措施，首先是購買「旅遊不便險」並確認理賠項目是否包含班機延誤、旅程更改、額外住宿、額外交通這類內容，但若等到氣象署發布海警後才購買旅遊不便險，又真的因為颱風造成班機延誤、取消或更改航班，就很有可能無法獲得理賠。
二、住宿取消期限是何時？
其次是「確認住宿免費取消期限」，「不奇而遇Steven & Sia」指出，即使不能退，都可以先詢問能否改期，建議民眾利用當初訂房的APP確認，若免費取消期限將屆，建議考慮取消該訂單來改訂「可以免費取消」的房型。
三、查詢是否有已預約行程已付費？
接著是「檢查是否有已預約的付費行程」，有些包車、租車、體驗課程、門票行程不一定可以無條件取消，建議可先問業者能否改期，或是最晚什麼時候通知，跟店家溝通過程中也務必留下對話紀錄。
四、緊盯航空公司特殊退改機票公告 勿輕易自行退票或改票
最後是要盯緊航空公司的特殊退改機票公告，「不奇而遇Steven & Sia」指出，很多人以為必須等到航空公司正式宣布航班取消才能免費改票或退票，事實上部分航空公司有時候會先發布「特殊退改規定」，也就是針對颱風快來時而做出的決策，只要航班日期、航線、票種符合公告範圍，即使航班還沒有正式取消，也可能可以先免費改期，或是申請退票免手續費。
「不奇而遇Steven & Sia」也再提醒民眾，切勿自行按退票或改票，因為可能會被系統當成「自願」，造成原本可以免費改票及退票，結果變成民眾自行吸收成本。較安全作法是針對航空公司發布的「特殊退改規定」來處理，而如果是透過過旅行社、訂票平台購買，也必須回原本購買的平台辦理。
另外，想知道自己搭乘的航班是否有更動、停飛，除了上航空公司官網查詢，《NOWNEWS今日新聞》記者自身經驗覺得，從機場查詢最是直覺快速，以下為台灣四大機場查詢處連結：
▪️桃園機場航班異動
▪️松山機場航班異動
▪️高雄機場航班異動
▪️台中機場航班異動
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若民眾認為自己訂的航班很可能受颱風影響，「不奇而遇Steven & Sia」建議可以先採取以下措施，首先是購買「旅遊不便險」並確認理賠項目是否包含班機延誤、旅程更改、額外住宿、額外交通這類內容，但若等到氣象署發布海警後才購買旅遊不便險，又真的因為颱風造成班機延誤、取消或更改航班，就很有可能無法獲得理賠。
二、住宿取消期限是何時？
其次是「確認住宿免費取消期限」，「不奇而遇Steven & Sia」指出，即使不能退，都可以先詢問能否改期，建議民眾利用當初訂房的APP確認，若免費取消期限將屆，建議考慮取消該訂單來改訂「可以免費取消」的房型。
接著是「檢查是否有已預約的付費行程」，有些包車、租車、體驗課程、門票行程不一定可以無條件取消，建議可先問業者能否改期，或是最晚什麼時候通知，跟店家溝通過程中也務必留下對話紀錄。
四、緊盯航空公司特殊退改機票公告 勿輕易自行退票或改票
最後是要盯緊航空公司的特殊退改機票公告，「不奇而遇Steven & Sia」指出，很多人以為必須等到航空公司正式宣布航班取消才能免費改票或退票，事實上部分航空公司有時候會先發布「特殊退改規定」，也就是針對颱風快來時而做出的決策，只要航班日期、航線、票種符合公告範圍，即使航班還沒有正式取消，也可能可以先免費改期，或是申請退票免手續費。
「不奇而遇Steven & Sia」也再提醒民眾，切勿自行按退票或改票，因為可能會被系統當成「自願」，造成原本可以免費改票及退票，結果變成民眾自行吸收成本。較安全作法是針對航空公司發布的「特殊退改規定」來處理，而如果是透過過旅行社、訂票平台購買，也必須回原本購買的平台辦理。
另外，想知道自己搭乘的航班是否有更動、停飛，除了上航空公司官網查詢，《NOWNEWS今日新聞》記者自身經驗覺得，從機場查詢最是直覺快速，以下為台灣四大機場查詢處連結：
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