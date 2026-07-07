強烈颱風巴威持續朝台灣逼近，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，巴威目前已發展至巔峰強度，近中心最大風速每秒60公尺、瞬間最大陣風75公尺，七級暴風半徑350公里，屬於又大又強的颱風，海上及陸上颱風警報發布機率都相當高。依目前預測，颱風中心最可能通過宜蘭至石垣島之間，周五至周六是影響台灣最明顯的時段，全台都有降雨及強陣風機會，提醒民眾持續留意最新路徑變化，提前完成各項防颱準備。
巴威颱風強度達巔峰！歐洲動力模式預報：目前是最壞情境
賈新興在YouTube頻道「Hsin-HsingChia」指出，巴威目前已達巔峰強度，不僅風速強，暴風圈範圍也相當廣，七級暴風半徑達350公里、十級暴風半徑150公里，70%機率半徑約360公里，後續海上及陸上颱風警報發布的機率相當高。
依照目前最新資料分析，颱風中心最有可能由宜蘭至石垣島之間通過，雖然登陸台灣機率相對偏低，但要留意歐洲動力模式預報，因為目前顯示是最壞的情境。
賈新興表示，目前各國模式大致朝相同方向發展，仍須持續留意颱風北轉角度變化，以及各模式最新修正結果。他提醒，未來仍須持續滾動更新最新預報資訊，並以中央氣象署發布的颱風消息為準。
周五、周六全台受颱風影響！山區及宜蘭雨勢較大
天氣方面，賈新興指出，周三午後各地山區、大台北東半部及宜花地區有零星短暫雨。周四午後苗栗以南山區及北北基宜仍有局部降雨，深夜起受到巴威外圍環流影響，台中以北、宜花東及屏東將陸續轉雨。
到了周五中午後至周六，巴威最接近台灣，全台都有降雨機會，並伴隨明顯強陣風，其中各地山區及宜蘭降雨最為顯著，須提防局部較大雨勢及強風帶來的影響。
周日巴威逐漸遠離，台南以南及台東仍有局部降雨，其餘地區午後山區、台中以北、花東及高屏也有短暫陣雨。下周一花東沿海及台中以北沿海仍有局部降雨，午後新竹以南、山區及花東持續有雷陣雨。
下周二午後西半部及宜花仍有局部短暫陣雨；下周三恆春半島有局部降雨，午後各地山區持續有對流發展；下周四則是屏東、台東局部有雨，午後桃園以南及花東仍有零星短暫陣雨。
至於短期氣候趨勢，賈新興表示，最新預報與前一次相比已有明顯調整，原先預估台南以南降雨偏多，如今修正為偏少雨的型態，不過後續仍可能因颱風及季風環境變化而再度修正，仍需持續觀察最新模式發展。
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賈新興在YouTube頻道「Hsin-HsingChia」指出，巴威目前已達巔峰強度，不僅風速強，暴風圈範圍也相當廣，七級暴風半徑達350公里、十級暴風半徑150公里，70%機率半徑約360公里，後續海上及陸上颱風警報發布的機率相當高。
依照目前最新資料分析，颱風中心最有可能由宜蘭至石垣島之間通過，雖然登陸台灣機率相對偏低，但要留意歐洲動力模式預報，因為目前顯示是最壞的情境。
周五、周六全台受颱風影響！山區及宜蘭雨勢較大
天氣方面，賈新興指出，周三午後各地山區、大台北東半部及宜花地區有零星短暫雨。周四午後苗栗以南山區及北北基宜仍有局部降雨，深夜起受到巴威外圍環流影響，台中以北、宜花東及屏東將陸續轉雨。
到了周五中午後至周六，巴威最接近台灣，全台都有降雨機會，並伴隨明顯強陣風，其中各地山區及宜蘭降雨最為顯著，須提防局部較大雨勢及強風帶來的影響。
下周二午後西半部及宜花仍有局部短暫陣雨；下周三恆春半島有局部降雨，午後各地山區持續有對流發展；下周四則是屏東、台東局部有雨，午後桃園以南及花東仍有零星短暫陣雨。
至於短期氣候趨勢，賈新興表示，最新預報與前一次相比已有明顯調整，原先預估台南以南降雨偏多，如今修正為偏少雨的型態，不過後續仍可能因颱風及季風環境變化而再度修正，仍需持續觀察最新模式發展。
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