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▲C羅（左）公開戀情後愛的高調，幾乎不管到哪，身邊都能看到喬治娜（右）的身影。（圖／翻攝自IG@georginagio）

葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）近日因2026世界盃，而再度引發高度討論。其中，他與女友喬治娜（Georgina Rodríguez）的甜蜜愛情，更是再度受到矚目。據悉，C羅與喬治娜認識的過程非常浪漫，C羅於2016年在西班牙馬德里某間GUCCI逛街時，對當時擔任銷售員的喬治娜一見鍾情，直接被對方煞到積極展開追求，並陸續生下了兩名女兒，而GUCCI也意外成為這對情侶的媒人。C羅和喬治娜的相識被譽為現代版的「灰姑娘」童話故事，2016年就已是足球天王的C羅，某天走進西班牙馬德里的GUCCI店逛街時，遇到了當時擔任銷售員的喬治娜，在初次交談中，雙方便對彼此一見鍾情，C羅還曾形容那是他久久難以忘懷的瞬間。而幾天後，命運又讓兩人相會，C羅於一場時尚派對上再度遇到喬治娜，這次他們交換了聯絡方式，並迅速墜入愛河。但因為C羅的名氣，常常會在路上被認出來，他為了能與女友像平凡人般自在約會，還曾戴假髮喬裝，帶著喬治娜去巴黎迪士尼樂園玩，不惜犧牲自己，就為了讓愛人開心。在約會近一年後，C羅於2017年初正式公開戀情，與喬治娜攜手出席FIFA年度頒獎典禮，俊男美女的搭配，讓外界津津樂道。而同年底，他們迎來了第一個愛情結晶，也就是女兒Alana Martina的出生。2022年，兩人再度生下一對龍鳳胎，但不幸的是，男嬰在出生時夭折，僅女嬰平安降生。那段時間也成為他們最艱難的時刻，不過喬治娜曾表示，這段痛苦經歷讓他們的感情更加堅不可摧，C羅也在悲傷中成為她最大的支柱。如今，C羅已與喬治娜相戀近9年，喬治娜不只成為最強賢內助，還將C羅透過代孕所生的3個孩子都視如己出。去年8月喬治娜在社群曬出兩人牽手照，並秀出左手無名指上的巨型鑽石婚戒，感性寫下：「我願意。此生此世，生生世世。」終於將步入人生下個階段，成功收服了這位曾經的情場浪子。