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🟡強颱巴威逼近會延期嗎？大考中心應變機制曝光

▲強颱巴威逼近！氣象署發布最新颱風路徑預測圖，分科測驗是否延期大考中心將滾動式評估。（圖／中央氣象署提供,cwa.gov.tw）

7/11連考兩天！8科考試日程表總整理

▲115分科測驗日程表大公開！7月11日與12日連考兩天，首日以物理、化學等理科為主，每節考試時間固定為80分鐘。（圖／大考中心, ceec.edu.tw）

考場冷氣外套、時鐘與服藥規範

分科測驗「必帶 vs 禁帶」物品終極檢查表

▲大考中心明列分科測驗「應試有效證件」，包含身分證、有照片健保卡、駕照及護照等正本，特別提醒「學生證」並不具備查驗效力。（圖／大考中心, ceec.edu.tw）

▲分科測驗對應試文具有嚴格限制，簡章清晰規範作圖用的直尺、三角板與量角器等合格樣式，避免考生因刻度違規而遭到扣分。（圖／大考中心, ceec.edu.tw）

▲大考中心提供的「考生 6 大應考提醒」宣導圖卡，詳細列出有效證件、禁帶電子裝置、手機關機要求及作答規範。（圖／大考中心提供）

🟡 進試場後、作答時的 6 大保分提醒

▲大考中心提供的「考前檢查暨應考注意事項」，採用 Checklist 形式，考生考前一定要檢查清楚喔！（圖／大考中心提供）

115學年度分科測驗將於 7 月 11 日、12 日正式登場。面對強烈颱風巴威持續逼近台灣，可能強碰考試日程，大考中心已緊急公布重大天然災害的防颱應變措施。此外，針對各科考試日程表、考場冷氣、手機規定、攜帶文具及必帶證件等重要違規紅線，《NOWNEWS今日新聞》為考生與家長整理出「考前全面檢查清單」，助你從容應戰拿高分！由於強颱巴威預估於 7 月 10 日至 11 日最接近台灣，中央氣象署最快 9 日發布海上颱風警報。大考中心預計於 8 日召開應變小組會議，評估是否啟動重大天然災害延期措施：：若面臨暴雨、交通中斷或有致災疑慮，將依規定採取延期考試應變。：若決定延期，大考中心最慢會在考前 3 小時（即考試當天清晨）即時發布新聞稿通知媒體播報。：延期後將重新公告考試日程與試場地點，並同步開放電話語音與網路查詢。分科測驗每節考試時間為 80 分鐘，考前 5 分鐘預備鈴響起即可入場，考生務必牢記最新的考試日程表，提早規劃考場交通：第一天（7/11）：物理、化學、數甲、生物。第二天（7/12）：歷史、地理、數乙、公民與社會。冷氣與外套：試場皆會開放冷氣，但屬服務性質。若冷氣故障將採取開窗或開電扇因應，考生不得要求加分或更換試場。怕冷的考生可攜帶薄外套，但入場時須配合監試人員檢查，查驗身分時須能清晰辨識面貌。：試場內不一定會準備時鐘！建議考生自行攜帶傳統指針式手錶、或「無通訊、無記憶、無拍攝、不會發出聲響」的電子錶。（嚴禁配戴 Apple Watch 等智慧穿戴裝置）。：若因病有飲水服藥需求，須持醫療診斷證明於考前向試務辦公室申請。入場時須將水瓶（須加蓋）與處方藥交給監試人員保管，需要服用時再舉手請監試人員協助。：國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、身心障礙證明、護照、居留證。（注意：學生證不屬於有效證件！））：黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水原子筆、修正帶、直尺、三角板、量角器、圓規。（鉛筆盒限無文字符號款式，墊板限全透明款）：手帕、衛生紙（限正常量且無文字）、耳塞（配合檢查）。鐘錶絕不能有通訊、計算、拍攝功能，且不可發出聲響或閃光（嚴禁戴智慧型手錶）。：行動電話、智慧手錶/手環/眼鏡、藍牙耳機、計算機、參考書、詞彙卡、計算紙。（手機放至置物區前必須「」，1. 就座確認資訊：預備鈴響進場就座後，應立即核對座位標示單上的姓名與應試號碼。2. 考試鈴響前禁作答：正式開始鈴響前，絕對不可翻閱試題本與答題卷，亦不得簽名或書寫畫記。3. 場內絕對禁食：試場內禁止飲食，包含喝水、抽菸、嚼食口香糖。4. 檢查答題卷並簽名：開始鈴響後，確認資料無誤，務必於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，切勿污損條碼與定位點。5. 畫記規格：答題卷畫記要保持「粗」、「黑」、「清晰」，且須將方格填滿。6. 結束鈴響畢立即停筆：結束鈴聲響畢，包含作答、擦拭、簽名等動作皆須立刻停止，雙手離開桌面，靜候監試人員處理。